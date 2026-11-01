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Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Finale der Erste Bank Open 2026 auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 20:05 Uhr

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Alex de Minaur fordert Carlos Alcaraz im Finale
© Getty Images
Alex de Minaur fordert Carlos Alcaraz im Finale

Bei den Erste Bank Open in Wien kommt es nicht zum Traumfinale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Der Deutsche, der am kommenden Montag erstmals die Nummer eins der Welt sein wird, unterlag dem Australier Alex de Minaur im Halbfinale etwas überraschend in drei Sätzen.

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Nach seinem Überraschungscoup am Samstag ist de Minaur auch im Endspiel gegen Alcaraz Außenseiter. Der siebenfache Grand-Slam-Champion aus Spanien führt im Head to Head der beiden 6:0 und gab in Wien noch keinen Satz ab.

Alcaraz vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alex de Minaur gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien

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