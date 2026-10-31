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Erste Bank Open Wien: Alcaraz nach Sieg gegen Medvedev erster Finalist

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4 und 7:6 (2) gegen Daniil Medvedev als erster Spieler ins Endspiel der Erste Bank Open 2026 eingezogen. Dort geht es morgen entweder gegen Alexander Zverev oder Alex de Minaur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 16:59 Uhr

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© GEPA Pictures Carlos Alcaraz spielt morgen um seinen ersten Wien-Titel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Fünf Jahre nach seinem ersten Start bei den Erste Bank Open hat Carlos Alcaraz bei seinem zweiten Antreten das Endspiel erreicht. Dafür verantwortlich ist ein hart erkämpfter Sieg gegen Daniil Medvedev. Denn der Russe, der in Wien schon einmal triumphiert hat, brachte Alcaraz an dessen Grenzen.

Vor allem in Durchgang zwei. Denn da musste Medvedev bei 4:5 und 5:6 zweimal gegen das Ausscheiden servieren. Das gelang ihm aber ohne größere Probleme. Das darauffolgende Tiebreak begann mit vier Minibreaks, ehe Alcaraz mit einem Ass auf 3:2 stellte.

Alcaraz schließt das Tiebreak spektakulär ab

Das war so etwas wie die Initialzündung für den Spanier, der die nächsten drei Punkte spektakulär für sich entschied. Nach 96 Minuten brachte ein starker Aufschlag die Entscheidung zugunsten von Alcaraz. “Carlitos” hat damit sein Muster fortgesetzt: Schon gegen Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili wie auch Tommy Paul hat er den zweiten Satz im Tiebreak gewonnen.

Im morgigen Endspiel geht es entweder gegen Alexander Zverev oder Alex de Minaur. Der Deutsche geht als klarer Favorit in diese Partie.

Großen Jubel gab es schon am frühen Nachmittag in der Marx Halle. Denn da zogen die beiden Lokalmatadore Lucas Miedler und Neil Oberleitner mit einem 7;6 (0) und 7:6 (9) gegen Guido Andreozzi und Manuel Guinard ins Doppel-Endspiel ein.

Hier das Einzel-Tableau in Wien