Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker
Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev treffen im ersten Halbfinale der Erste Bank open 2026 in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 16:50 Uhr
Live Ticker
Fazit II
Nur 36 Minuten dauert der erste Satz. Auch, wenn es ein 6:4 war - Momentum hatte Daniil im ersten so gut wie gar nie. Schauen wir uns die Details des zweiten Satzes an. Der ist umkämpfter und dauert eine Stunde. 17 Unerzwungene Fehler auf der Seite des Spaniers würden doch normalerweise einen Satzverlust bedeuten - die Vorhand hat ihn immer wieder verlassen vor allem Cross-Court - doch 14 Winner machen das wieder wett. Eigentlich hat der Spanier auch einen Punkt weniger gemacht im Zweiten, als Meddy - doch das ist Tennis. Aufschlagquote beim Ersten Service war bei beiden ziemlich ähnlich. Doch Punktgewinn - da schaut es anders aus: mit dem Zweiten hatte der Spanier Probleme - da machte Carlitos nur 31 Prozent der Punkte. Dafür mit dem Ersten zu 74 Prozent. Während Daniil mit dem Ersten nur 64 Prozent der Punkte holen kann. Der Spanier brauchte nur einen Matchball - den er sofort verwertet hat. Alles in allem - ein nicht allzu langes Halbfinale hier. Jetzt geht es weiter in der Stadthalle in Wien. Die brandneue Nummer 1 der ATP Sascha Zverev spielt gegen Alex de Minaur. Viel Spaß!
Alcaraz - Medvedev 6:4, 7:6 (7:2)
Game - Set and Match Carlitos Alcaraz - mit einem grandiosen Aufschlag holt er sich die Partie. Daniil schießt den Return ins Out.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 6:6 (6:2)
Mega-Stop mit einem Volley des Spaniers! Matchbälle für Carlitos.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 6:6 (4:2)
Carlitos Vorhand ist wieder da und gibt ordentlich Stoff. Zum Seitenwechsel holt er sich ein Minibreak.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 6:6 (2:2)
Tiebreak: Daniil startet mit einem Mini-Break. Carlitos kontert dann aber mit einem perfekten Lob - Daniil versucht in die Höhe zu springen - doch er ist zu gut. Kann ihn nur mit dem Rahmen ins Out schießen.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 6:6
Zu Null. Carlitos bleibt fehleranfällig. Tiebreak!
Alcaraz - Medvedev 6:4, 6:5
Trotz wunderschöner Vorhand die Linie runter - keine Chance auf ein Break für Daniil. Zu stark schlägt der Spanier derzeit auf.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 5:5
Ein paar Vorhand-Fehler von Carlitos helfen Daniil zum 5:5. Die Zuseher wollen auch mehr sehen.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 5:4
Zu Null. Jetz ist Meddy mehr als nur Druck.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 4:4
Ausnahmsweise mal wieder ein schnelles Game für Daniil. Das nimmt er zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt mit Handkuss.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 4:3
Re-Break! Enorme Rallys - und das gleich zweimal. Und siehe da - Carlitos Alcaraz schnauft ordentlich durch und stützt sich auf seinem Racket ab.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 4:2
Break! Perfekte Stop-Lop-Variante von Carlos. Der Druck des Spaniers wird jetzt plötzlich wieder größer. Gleichzeitig streut er mit der Vorhand. Und das nervt ihn auch - doch zurücknehmen - Fehlanzeige. Carlitos zieht weiter durch und zeigt ein Vorhand-Cross-Geschoss.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 3:2
Bisschen brenzlig wurde es für Carlitos. Ein bisschen zu verspielt ist der Spanier manchmal, da und dort zu wenig Flugbahn und so fehleranfälliger. Es ist spürbar - Daniil will ein Break. Doch den erspielten Breakball wehrt Carlitos mit einem wunderschönen Ass durch die Mitte ab.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 2:2
Starke Aufschläge helfen Daniil zu einem etwas leichteren Game.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 2:1
Carlitos bleibt aktiv, versucht die Ballwechsel sofort zu dominieren. Und zeigt seine Varianten: einerseits drückt der Spanier so richtig aufs Tempo. Da und dort versucht er zu mischen - deutet einen Stopp an - spielt aber den Slice Longline - und rundet den Punkt dann mit einem Volley ab.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 1:1
Eigentlich ohne Mühe. Die zweiten Aufschläge werden gerade besser bei Daniil. Müssen sie auch, wenn er Carlitos mehr unter Druck setzen will.
Fazit I
Beide
beginnen fehleranfällig. Doch Carlitos ist es, der ordentlich aufs Tempo drückt
und damit auch Erfolg hat. Ja, auch ihm unterlaufen einige unerzwungene Fehler –
zwei mehr als Daniil - aber der Druck auf Meddy ist dann zu groß. 13 Winner gelingen
dem Spanier. Im Vergleich dazu waren es nur sechs bei Daniil. Nur 17 Prozent
Punkte macht der Russe außerdem, wenn er mit dem zweiten Aufschlag ran muss.
Alcaraz - Medvedev 6:4, 1:0
Enges erstes Game im zweiten Satz. Carlitos muss Breakbälle abwehren.
Alcaraz - Medvedev 6:4
Carlitos drückt ordentlich an. 0:30 aus der Sicht des Aufschlägers Meddy. Da kommt er genau richtig - der erste Aufschlag des Russen und erzwingt einen Return-Fehler. Dann ein Doppelfehler - volles Risiko beim Zweiten. Und mit einem Netzfehler ist es dann soweit - Meddy verliert den ersten Satz.
Alcaraz - Medvedev 5:4
Zu null.
Alcaraz - Medvedev 4:4
Meddy wehrt sich weiterhin mit starkem ersten Service. Smash ins Netz sieht man auch nicht alle Tage. Doch genau das passiert Carlitos. Da war das Timing beim Abspringen nicht ganz da.
Alcaraz - Medvedev 4:3
Ein viel zu langer Dropshot von Alcaraz - dafür perfekter Lob. Tweener von Meddy schaut zwar super aus - geht aber ins Netz.
Alcaraz - Medvedev 3:3
Alles in der Reihe. Da und dort streuen beide zwar Fehler ein - doch sie kommen beide auf Betriebstemperatur.
Alcaraz - Medvedev 3:2
Re-Break! Meddy bleibt dran. Zeigt dem Publikum einen wunderschönen Return-Winner. Einen Doppelfehler von Carlitos als Geschenk nimmt Meddy natürlich dankend an.
Alcaraz - Medvedev 3:1
Erstes Break für Carlitos! Da sind sie die Rallyes. Carlos drückt jetzt ordentlich aufs Tempo. Immer wieder Blickkontakt mit seiner Box.
Alcaraz - Medvedev 2:1
Carlitos da und dort ein bisschen fehleranfällig. Timing fehlt noch. Bleibt aber aktiv und will die Ballwechsel dominieren.
Alcaraz - Medvedev 1:1
Meddy muss über Einstand. Aufschlag-Winner. Ass. Volley-Fehler von Meddy. Rallyes derzeit noch Fehlanzeige.
Alcaraz - Medvedev 1:0
... zu Null. Perfekter Start für den Spanier.
Los geht's ...
... mit Aufschlag Carlitos.
Bumvoll ...
... ist die Wiener Stadthalle. Restlos ausverkauft.
Münzwurf ...
... den gewinnt Meddy. Und - wie viele auf ATP-Tour inzwischen - entscheidet er sich für Rückschlag.
Carlitos hatte Mühe ...
... Das Match gegen Karen Khachanov sorgte für einige
Highlights, die alle Fans auf den Zuschauerrängen toben ließ. Mehrmals muss Carlitos
beim 6:4, 7:6 Sieg in die Trickkiste greifen. Im Viertelfinale zwingt er
gestern Tommy Paul ebenfalls in einem ziemlichen Thriller mit 6:4, 7:6 nieder. Satz hat Carlitos jedenfalls noch keinen abgegeben - trotz enger Partien.
Meddy ist gut in Form ...
... Nur
im Achtelfinale musste er gegen den Briten Cameron Norrie einen Satz abgeben.
Im Viertelfinale bezwingt er gestern den Qualifikanten Adrian Mannarino klar
mit 6:2, 6:3.
Der Star des Turniers ...
Carlos Alcaraz kommt Meddy direkt hinterher. Der Applaus doch lauter - die Wiener lieben Carlitos - es ist nicht zu überhören.
Walk on Court ...
... los geht's. Daniil Medvedv kommt auf den Platz. Ein regelmäßiger Gast in Wien. Mit Kopfhörern auf.
Der direkte Vergleich?
6:3 steht es in Sachen Begegnungen für Carlitos.
Zuletzt sind die beiden im März in Indian Wells aufeinandergetroffen. Meddy gewinnt in
zwei Sätzen 6:3, 7:6. Hard Court Outdoor. Heute geht's wieder auf Hard Court ran - aber Halle.
Servus aus Wien!
Ein
Halbfinal-Kracher der besonderen Sorte wartet heute auf uns alle. Carlos Alcaraz
schlägt gegen Daniil Medvedev auf dem Centercourt auf. In Kürze geht’s los mit
dem Walk on Court. Auf ein – wie es wienerisch heißt – leiwandes Match!
Es wird die zehnte Begegnung zwischen Alcaraz und Medvedev werden, der Spanier führt im Head-to-Head mit 6:3-Siegen. Die bislang letzte Partie in Indian Wells im Frühjahr 2026 ging allerdings an Daniil Medvedev.
Als Favorit startet dennoch Carlos Alcaraz. Denn eben der sollte doch deutlich frischer als Medvedev sein, der ja. och bis Sonntag in Almaty um den titel gespielt und diesen auch gewonnen hat.
Alcaraz vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream
Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Wien