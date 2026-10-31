Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Beide



beginnen fehleranfällig. Doch Carlitos ist es, der ordentlich aufs Tempo drückt



und damit auch Erfolg hat. Ja, auch ihm unterlaufen einige unerzwungene Fehler –



zwei mehr als Daniil - aber der Druck auf Meddy ist dann zu groß. 13 Winner gelingen



dem Spanier. Im Vergleich dazu waren es nur sechs bei Daniil. Nur 17 Prozent



Punkte macht der Russe außerdem, wenn er mit dem zweiten Aufschlag ran muss.