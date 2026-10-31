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Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der Erste Bank Open 2026 auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 17:00 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Die Bilanz sieht ... ... für Sascha in Wahrheit noch prächtiger aus als es das 9:4 hergibt: Denn die vier Siege von Demon sind allesamt bei mehr oder minder unwichtigen Team-Wettbewerben zustande gekommen: zwei beim Laver Cup und je einer beim ATP Cup und dessen Nachfolger, dem United Cup. Und während Sascha ... ... gerade unter dem Jubel der Fans den Center Court betritt, wollen wir auch gleich verraten, wer denn morgen im Endspiel wartet: Es ist Carlos Alcaraz, der gegen Daniil Medvedev ein enges Zwei-Satz-Match mit 6:4 und 7:6 (2) gewinnen konnte. Carlitos gegen Sascha - das wäre doch was fürs Finale morgen. Einen herrlichen Samstagabend ... ... aus der Wiener Stadthalle, wo die allermeisten Fans großzügig darauf verzichtet haben, ob der amerikanischen Halloween-Tradition maskiert zu erscheinen. Was gut ist: Die volle Konzentration gilt natürlich dem Tennissport. Und da freuen wir uns nun auf Alexander Zverev und Alex de Minaur.

© Getty Images

In seinem ersten Match als frisch gekürte Nr. 1 der Welt ließ sich Alexander Zverev im Viertelfinale gegen Arthur Fery nicht lange bitten. Mit einer Gala-Vorstellung zerlegte der Hamburger den Briten im Re-Match des Wimbledon-Halbfinals und überließ seinem Gegner nur zwei mickrige Spiele.

Im Halbfinale bekommt es der zweifache Grand-Slam-Champion mit Alex de Minaur zu tun, der den Italiener Matteo Berrettini in zwei Sätzen in die Schranken weisen konnte. Zwar konnte der Australier von den bislang 13 Matches gegen 29-jährigen Zverev vier Partien für sich entscheiden. Dabei handelte es sich aber ausschließlich um Team-Wettbewerbe wie den United Cup, ATP Cup und kürzlich den Laver Cup. In Einzelturnieren hatte bislang stets der DTB-Spieler die Nase vorn.

Zverev vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien