Paris Masters: Jan-Lennard Struff vs Thiago Agustin Tirante im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 2 beim Paris Masters auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante - ab ca. 16 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 11:44 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff (li.) und Thiago Augustin Tirante (re.)

Der Deutsche Jan-Lennard Struff ließ bei seinem Auftaktsieg in Paris nichts anbrennen. In zwei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Gea bewies er seine aktuell herausragende Form.

Nun geht's gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante, aktuell die Nummer 53 der Tenniswelt.

Im direkten Vergleich führt Struff mit 1:0, nachdem er Tirante erst vor wenigen Wochen in Peking mit 6:1, 6:4 schlagen konnte.

Wo kann man Struff gegen Tirante schauen?

Das Zweitrundenduell zwischen Struff und Tirante könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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