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Paris Masters: Jan-Lennard Struff vs Thiago Agustin Tirante im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 2 beim Paris Masters auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante - ab ca. 16 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Isabella Walser-Bürgler
zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 11:44 Uhr

Jan-Lennard Struff (li.) und Thiago Augustin Tirante (re.)
© Getty Images
Jan-Lennard Struff (li.) und Thiago Augustin Tirante (re.)

Der Deutsche Jan-Lennard Struff ließ bei seinem Auftaktsieg in Paris nichts anbrennen. In zwei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Gea bewies er seine aktuell herausragende Form.

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Nun geht's gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante, aktuell die Nummer 53 der Tenniswelt. 

Im direkten Vergleich führt Struff mit 1:0, nachdem er Tirante erst vor wenigen Wochen in Peking mit 6:1, 6:4 schlagen konnte.

Wo kann man Struff gegen Tirante schauen?

Das Zweitrundenduell zwischen Struff und Tirante könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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Mittwoch
04.11.2026, 11:45 Uhr
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