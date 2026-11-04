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Paris Masters: Novak Djokovic vs Rinky Hijikata im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft in Runde 2 beim Paris Masters auf den Australier Rinky Hijikata - ab ca. 15 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 20:49 Uhr

Novak Djokovic, Rinky Hijikata
© Getty Images
Novak Djokovic, Rinky Hijikata

Der “Djoker” musste mal wieder alle Register ziehen beim Auftaktsieg in Paris, drei Sätze waren nötig gegen Valentin Vacherot. “Nicht schlecht für einen alten Mann”, urteilte Djokovic anschließend. Und recht hat er, der mittlerweile 39-Jährige. Der zwingend das Halbfinale erreichen muss, wenn er sich noch für die ATP Finals in Turin qualifizieren will.

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Nun geht's gegen den Australier Rinky Hijikata, aktuell die Nummer 82 der Tenniswelt. 

Im direkten Vergleich führt Djokovic hier mit 2:0 - beide Begegnungen fanden 2025 statt, beide gewann Djokovic in zwei Sätzen.

Wo kann man Djokovic gegen Hijikata schauen?

Das Zweitrundenduell zwischen Djokovic und Hijikata könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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Mittwoch
04.11.2026, 10:48 Uhr
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