"Legende" Kerber: Zverev wird "noch einige" Grand Slams holen

Angelique Kerber sieht Alexander Zverev noch lange nicht am Ende seines Erfolgslaufs. Die Nummer eins im Tennis könne "auf jeden Fall" auch im kommenden Jahr für Furore sorgen, wenn die Topspieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wieder voll fit sind, sagte Kerber am Rande des Sportpresseballs. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin wurde in Frankfurt am Main mit der Auszeichnung als "Legende des Sports" geehrt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 14:10 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Beim Sportpresseball in Frankfurt wurde Angelique Kerber als "Legende des Sports" geehrt.

Zverev habe in den letzten Jahren schon gezeigt, "dass er in den Top drei dazugehört. Mit seiner Olympia-Goldmedaille, er hat die Finals und 1000er-Turniere gewonnen", sagte die 38-Jährige. Es habe nur noch der Grand-Slam-Titel gefehlt, das habe Zverev mit seinen beiden Titeln bei den French Open und den US Open in diesem Jahr geschafft: "Und ich bin mir sicher, dass er noch einige gewinnt."

Mit dem 29-Jährigen stehe Kerber "immer im Austausch. Ich gönne es ihm von Herzen, er hat es wirklich verdient, hat so viel dafür getan und viele Rückschläge einstecken müssen." Kerber hielt bis heute als letzte deutsche Frau Platz eins der Weltrangliste (bis zum 16. Juli 2017). Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris beendete sie ihre Laufbahn.

In Frankfurt erhielt sie für ihre Karriere die renommierte Auszeichnung als "Legende des Sports". Das bedeute ihr "sehr viel", sagte Kerber: "Nach so einer Karriere, die ich hatte, von über 20 Jahren, jetzt diesen Award zu bekommen, ist was ganz Besonderes. Auch wenn ich mich natürlich noch nicht so alt fühle."