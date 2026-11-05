Rafael Nadal in neuer Funktion: Vorstandsmitglied bei Herzensklub Real Madrid

Rafael Nadal, seines Zeichens Ehrenmitglied beim spanischen Fußballklub Real Madrid, wird überraschend in den Vorstand einberufen. Die spanischen Medien spekulieren bereits, ob damit Nadals Weg zum Präsidentenamt geebnet wird.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:05 Uhr

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© Getty Images Rafa Nadal in der Real Madrid-VIP-Box

Tennisikone Rafael Nadal soll Vorstandsmitglied beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid werden. Wie die Königlichen am Mittwoch mitteilten, wird der Klub den bekennenden Fan bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. November seinen Anhängern vorschlagen und bei Zustimmung in das Gremium aufnehmen.

"Ich möchte Präsident Florentino Pérez und dem Vorstand dafür danken, dass sie mich vorgeschlagen haben", schrieb Nadal auf X zu einem Bild, das ihn als kleinen Jungen im Real-Trikot zeigt. "Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen."

Große Ehre für den Verein

Für Real sei es "eine große Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Format, ein Maßstab im spanischen und internationalen Sport, Teil unseres Vorstands wird und von dieser verantwortungsvollen Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beitragen wird", hieß es in der Mitteilung der Madrilenen.

Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte seine erfolgreiche Tenniskarriere im November 2024 beendet.