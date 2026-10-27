Böses Blut zwischen Berrettini und Musetti: Freundschaft an Affäre zerbrochen?

Matteo Berrettini ließ in Wien eine Frage zu Lorenzo Musettis jüngstem Turniersieg mit einer überraschenden Reaktion ins Leere laufen. Im Netz kursieren indes Gerüchte über das zerrüttete Privatleben der beiden Italiener.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 21:07 Uhr

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© Getty Imges Matteo Berrettini galt immer als enger Freund von Lorenzo Musetti

Sportlich lief es für Matteo Berrettini in Wien vorläufig nach Plan. Er besiegte Tomas Martin Etcheverry bei den Erste Bank Open mit 6:3, 6:4. Im anschließenden Interview wurde er auf Lorenzo Musettis jüngsten Turniersieg in Lyon angesprochen, mit dem dieser eine vierjährige Durststrecke ohne ATP-Titel beendet hatte. Berrettini schien von der Frage überrascht, zögerte kurz und hakte dann nach: „Ist das live?“ Danach rang er um die richtigen Worte und befand schließlich lapidar, bevor er das Interview beendete: Musetti habe hart für sein Comeback gearbeitet und den Erfolg verdient.

Zerbrochene Freundschaft?

Die Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis reichen über den bloßen Interviewmoment hinaus. In sozialen Netzwerken wird unter anderem darüber spekuliert, ob tatsächlich und warum Berrettini und Musetti einander auf Instagram entfolgt haben. Auch zwischen Musetti und seiner Partnerin Veronica Confalonieri, mit der der Lyon-Sieger zwei Kinder hat, gab es zuletzt widersprüchliche Aktivitäten in den Social Media.

Brisante Affärengerüchte

Besonders heikel sind Behauptungen, die Berrettinis frühere Freundin Vanessa Bellini und Musettis Beziehung zu Confalonieri betreffen. In Online-Diskussionen wird spekuliert, Musetti könnte während Berrettinis Beziehung mit Bellini eine Affäre mit dieser gehabt haben. Diese Vorwürfe sind bislang jedoch unbestätigt. Weder Berrettini noch Musetti haben sich öffentlich dazu geäußert, dass es eine solche Affäre gegeben habe oder dass persönliche Differenzen daraus entstanden seien.

Davis Cup: Musetti dabei, Berrettini fehlt

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert Italiens Aufgebot für die kommenden Davis-Cup-Finals. Musetti wurde berücksichtigt, Berrettini hingegen nicht. Auch diese Auswahl könnte mit einem möglichen persönlichen Konflikt in Verbindung stehen oder gar der Auslöser für Spannungen sein. Auch diesbezüglich gibt es keinerlei bestätigte Aussagen. Auch der italienische Tennisverband hält sich bedeckt.