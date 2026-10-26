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Erste Bank Open: Berrettini souverän, de Minaur dreht Partie

Matteo Berrettini und Alex de Minaur sind am Montag in die zweiten Runde der Erste Bank Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 17:28 Uhr

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© Getty Images Matteo Berrettini am Montag in der Wiener Stadthalle

Matteo Berrettini hatte gemeinsam mit Tomas Martin Etcheverry die Ehre, die Hauptfeld-Matches der Erste Bank Open 2026 auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle zu eröffnen. Und der Italiener wurde unter den gegebenen Umständen (also: in der Halle) seiner Favoritenrolle gerecht, setzte sich nach 83 Spielminuten mit 6:3 und 6:4 durch. Für Berrettini könnte nun ein Treffen mit einem Landsmann anstehen. Und zwar dann, wenn sich Flavio Cobolli morgen gegen Grigor Dimitrov behaupten sollte.

Auch die zweite Partie schien eine schneller Angelegenheit zu werden - und zwar für Tomas Machac, der sich über die Qualifikation ins 32er-Raster gekämpft hatte. Machac gewann den ersten Satz gegen Alex de Minaur glatt, führte im zweiten lange mit einem Break. UNd ging nach dem 6:1, 4:6 und 3:6 doch als Verlierer vom Platz. Der australische „Demon“ spielt nun entweder gegen Learner Tien oder den Franzosen Luca van Assche.

Zverev und Alcaraz am Dienstag im Einsatz

Für das dritte Match war dann Lokalmatador Lukas Neumayer gegen Jakub Mensik angesetzt. Auch Neumayer musste sich erst qualifizieren.

Die beiden großen Turnierfavoriten steigen morgen ins Geschehen ein. Carlos Alcaraz trifft nicht vor 15 Uhr auf Karen Khachanov. Danach bekommt es Alexander Zverev mit dem spanischen Youngster Martin Landaluce zu tun. Diese Partie startet nicht vor 17:30 Uhr.

Hier das Einzel-Tableau in Wien