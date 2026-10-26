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Alcaraz und Zverev: Zwei Tennis-Virtuosen in der Wiener Staatsoper

In den größten Tennisarenen dieser Welt spielen sie die erste Geige, am gestrigen Sonntagnachmittag traten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz in Begleitung von Turnierdirektor Herwig Straka in der Wiener Staatsoper auf und spielten sich bei einer Führung durch das Haus am Ring sowohl auf der Bühne als auch auf der Feststiege einige Bälle zu.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 17:01 Uhr

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© e|motion group / Sascha Feuster Alexander Zverev und Carlos Alcaraz geigten in der Staatsoper auf

Staatsoperndirektor Bogdan Roscic führte die Topstars der diesjährigen Erste Bank Open Alexander Zverev und Carlos Alcaraz durch das Haus am Ring und gab den beiden Tennisassen dabei auch einen historischen Einblick. Zverev und Alcaraz ließen ihre Blicke immer wieder durch das imposante Gebäude schweifen. Nach einem Fototermin auf der Bühne ging es über die Feststiege, auf der das Duo ebenfalls für einen Ballwechsel halt machte, auch noch in den Teesalon und die Mittelloge.

„Es ist immer wieder imposant, berühmte Opernhäuser zu besuchen, von denen ich nun schon einige gesehen habe“, sagte Zverev. „Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort und sehr beeindruckend. Ich war zuvor noch nie in einem Opernhaus, daher ist es für mich wirklich aufregend, das alles zu sehen und hier sein zu dürfen. Es ist großartig, mehr über diesen historischen Ort zu erfahren und ihn von innen zu sehen“, zeigte sich auch Alcaraz begeistert.

Carlos Alcaraz wird ja am morgigen Dienstag gegen Karen Khachanov in die Erste Bank Open 2026 einsteigen, Alexander Zverev beginnt den letzten Abschnitt seiner Jagd auf die Nummer eins in der ATP-Weltrangliste gegen den jungen Spanier Martin Landaluce.

Hier das Einzel-Tableau in Wien