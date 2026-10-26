tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Ein bisschen Lokalkolorit am Nationalfeiertag

Der erste Spieltag des Hauptfeldes bei den Erste Bank Open 2026 in Wien bringt ein paar prominente Paarungen - und eine Premiere für einen Lokalmatador.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 07:02 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Lukas Neumayer gibt heute seit Debüt im Hauptfeld der Erste Bank Open

Matteo Berrettini kommt immer gerne nach Wien. Das ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal, aber diese Freude basiert ja gerade beim Italiener auch auf Gegenseitigkeit. Und also ist es nur recht und schön, dass Berrettini die diesjährigen Erste Bank Open um 13:30 Uhr Ortszeit gegen Tomas Martin Etcheverry eröffnet. Auf Sand hätte man wohl den Argentinier vorne gesehen, in der Halle dürfte Berrettini theoretisch als Favorit ins Match gehen.

Im Anschluss gibt es bereits den ersten Auftritt von einem der sechs anwesenden Top-Ten-Startern: Denn Alex de Mianur muss gegen den immer gefährlichen Tomas Machac ran.

Für die österreichischen Fans hält dieser Nationalfeiertag 2026 danach auch ein Leckerli bereit: Denn Lukas Neumayer, der in der Qualifikation mit zwei Siegen voll überzeugen konnte, gibt sein Debüt beim größten einheimischen Tennisturnier. Die Aufgabe ist allerdings schwierig: Denn Neumayer bekommt es mit Jakub Mensik zu tun. Der ja wie Matteo Berrettini schon am Freitagabend beim red Bull BassLine engagiert war.

Was auch für Learner Tien gilt, der den Tag in der Stadthalle gegen den Franzosen Luca van Assche beendet.

In der Marx Halle lässt man es noch etwas ruhiger angehen: Da kommt es um 17:30 Uhr zum rein englischen Treffen zwischen Jacob Fearnley und Arthur Fery. Bevor mit Matteo Arnaldi und Luciano Darderi zwei Italiener den Showcourt betreten.

Hier der Spielplan für den Montag

Hier das Einzel-Tableau in Wien