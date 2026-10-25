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Erste Bank Open: Ein Kracher für Alcaraz zum Auftakt, aber …

Carlos Alcaraz trifft in Runde eins der Erste Bank Open 2026 in Wien also auf Karen Khachanov. Was aber in erster Linie für den Russen eine schlechte Nachricht ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 19:05 Uhr

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© Getty Images Karen Khachanov und Carlos Alcaraz bei den French Open 2023

Man kann ja nicht alle Head-to-Heads im Kopf haben. Und dann schluckt der geneigte Tennis-Beobachter schon mal, wenn als allerletzter noch offener Spieler bei der Auslosung der Erste Bank Open in Wien Karen Khachanov auf die Zeile nördlich von Carlos Alcaraz platziert wird. Der Russe ist schließlich ein prächtiger Spieler - und es spricht für das Teilnehmerfeld in Wien, dass er Khachanov nicht gesetzt ist.

Für Alcaraz also eine grundsätzlich schwierige Aufgabe, für das Publikum, das am Dienstag die Stadthalle bis zum letzten Platz füllen wird, ein echter Kracher. Die gute Nachricht für alle, die es mit Carlitos halten, ist allerdings: Alle bisherigen sechs Partien gegen Khachanov gingen an den Spanier. Genau genommen hat Khachanov nur einen einzigen Satz gegen Alcaraz gewinnen können: Das war Anfang des Jahres in Doha. Die beiden anderen gingen da naturgemäß an Alcaraz, der später auch das Turnier gewann.

Davis-Cup-Vorgeschmack für Alcaraz und Rodionov?

Sollte der an Position zwei gesetzte siebenmalige Grand-Slam-Champion die Hürde Khachanov erneut meistern, könnte es ein wenig einfacher werden. Denn dann träfe Carlos Alcaraz entweder auf Lokalmatador Jurij Rodionov oder Nikoloz Basilashvili. Ein Duell mit Rodionov ist ja auch eine Möglichkeit für die Davis-Cup-Endrunde in Bologna, wo Spanien im Viertelfinale auf Österreich trifft. Jurij Rodionov wird da ganz sicher dabei sein - Carlos Alcaraz mit nicht unbeträchtlicher Wahrscheinlichkeit.

Zunächst steht aber der zweite Auftritt in Wien nach 2021 an. Der hat für Carlos Alcaraz gestern am frühen Abend mit einer Trainingssession in der Marx Halle begonnen. Eben dort war ihm ja wenige Stunden zuvor Karen Khachanov zugelost worden. Genau das wird Alcaraz bei genauerem Hinsehen nicht wahnsinnig beunruhigt haben.

Hier das Einzel-Tableau in Wien