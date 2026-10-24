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Erste Bank Open: Alcaraz startet gegen Khachanov, Zverev muss gegen Landaluce ran

Die Auslosung für die Erste Bank Open 2026 in Wien hat am Samstag für Carlos Alcaraz ein Erstrunden-Duell mit Karen Khachanov gebracht. Turnierfavorit Alexander Zverev startet gegen Martin Landaluce.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 12:15 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz schlägt zum zweiten Mal in Wien auf

Die Marx Halle ist an diesem Freitag so etwas wie das Epizentrum der Erste Bank Open 2026. Zum einen, weil am Nachmittag Trainingseinheiten von Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini angesetzt sind. Darüber hinaus finden auch noch vier Matches der Qualifikation im dritten Wiener Gemeindebezirk statt. Eröffnet wurde der Reigen aber mit der Auslosung für das traditionelle ATP-Tour-500-Turnier in der österreichischen Bundeshauptstadt.

Und die Augen waren dabei vor allem auf zwei Spieler gerichtet: zum einen auf Alexander Zverev, der mit dem Einzug ins Viertelfinale von Wien ja schon die Thronbesteigung in den ATP-Charts fixieren kann. Zverev muss in Runde eins gegenMartin Landaluce aus Spanien ran, der mit einer Wildcard ins 32er-Raster gekommen ist. In der Runde der letzten acht könnte der gebürtige Hamburger auf Frances Tiafoe treffen, möglicher Halbfinalgegner wäre Flavio Cobolli, die Nummer vier in Wien 2026. Cobolli spielt in Runde eins übrigens gegen Grigor Dimitrov.

Fast noch spannender ist aber das Antreten von Carlos Alcaraz, das ja im Grunde durch die Absage des Six Kings Slam in Saudi-Arabien zustande gekommen ist, Und natürlich durch die Überredungskünste von Turnierdirektor Herwig Straka. Alcaraz beginnt sein zweites Wien-Turnier gegen Karen Khachanov - eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. In der Vorschlussrunde wäre Daniil Medvedev der papierformgemäße Gegner, im Viertelfinale würde Tommy Paul warten.

Für die lokalen Fans gilt das Augenmerk in erster Linie Jurij Rodionov, der am Freitagabend schon beim Red Bull BassLine Tuchfühlung mit der Wiener Stadthalle aufnehmen konnte. Rodionov wurde zum Auftakt Nikoloz Basilashvili zugelost.

Im wie gewohnt stark besetzten Teilnehmerfeld kommt es zu weiteren Schlagerpartien. So treffen in Runde eins etwa Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti aufeinander. Oder auch Tommy Paul und Andrey Rublev.