Wann kann Carlos Alcaraz frühestens wieder die Nummer eins werden?

Carlos Alcaraz hat zuletzt mit seinem ersten Titel bei den ATP Finals Tennisgeschichte geschrieben, muss sich zum Start der Saison 2027 in der Weltrangliste aber weiterhin hinter Alexander Zverev und Jannik Sinner einreihen. Doch die Chancen auf Platz eins nicht ganz schlecht.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 20:41 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz nach seinem Triumph bei den ATP Finals in Turin

Mit einem 6:2, 7:6 gegen Alexander Zverev krönte sich Carlos Alcaraz am vergangenen Sonntag erstmals zum Champion der ATP Finals. Damit komplettierte der Spanier eine außergewöhnliche Titelsammlung: Er ist erst der vierte Spieler der Geschichte, der alle vier Grand-Slam-Turniere und die ATP Finals gewinnen konnte. Vor ihm gelang dieses Kunststück nur Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic.

An seiner Position in der Weltrangliste ändert der Triumph allerdings zunächst nichts. Alcaraz geht mit 7.600 Punkten als Nummer drei in die Saison 2027. Vor ihm liegen Jannik Sinner mit 7.950 und der deutlich führende Zverev mit 10.350 Punkten. Der Rückstand auf den Deutschen beträgt damit 2.750 Zähler. Allerdings hat Alcaraz im kommenden Jahr deutlich bessere Voraussetzungen, Boden gutzumachen.

Australian Open: Alcaraz muss 2.000 Punkte verteidigen

Der erste große Prüfstein wartet bereits in Melbourne. Alcaraz gewann 2026 erstmals die Australian Open und wurde damit zum jüngsten Spieler, der den Karriere-Grand-Slam komplettierte. 2.000 Punkte stehen deshalb auf seinem Konto zur Verteidigung. Zverev hingegen muss lediglich 800 Punkte aus seinem Halbfinaleinzug des Vorjahres absichern. Auch beim anschließenden ATP-Turnier in Doha hat Alcaraz weitere 500 Punkte zu verteidigen.

Die ersten echten Chancen auf eine Annäherung ergeben sich für den Spanier beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami. 2026 erreichte er in Indian Wells das Halbfinale, in Miami war bereits in Runde drei Schluss. Zverev kam bei beiden Masters-1000-Turnieren bis ins Halbfinale. Er hat dort also mehr Punkte zu verteidigen als Alcaraz und könnte entsprechend leichter Zähler verlieren.

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Sandplatz-Saison könnte Alcaraz entscheidenden Vorteil verschaffen

Richtig interessant wird das Ranking-Duell auf Sand. Beim Masters in Monte Carlo muss Alcaraz zwar noch mehr Punkte verteidigen als Zverev, weil er 2026 das Finale erreicht hatte, während der Deutsche eine Runde früher ausschied. Danach dreht sich das Verhältnis jedoch deutlich.

Alcaraz verpasste nach einer Handgelenksverletzung große Teile der Sandplatzsaison und kehrte erst Monate später zurück. Bei den Masters-Turnieren in Madrid und Rom sowie bei den French Open hat er deshalb vergleichsweise wenig zu verlieren. Zverev muss dagegen seinen Titel in Paris (und damit 2.000 Punkte) verteidigen. Sollte Alcaraz dort erneut weit kommen und Zverev früh ausscheiden, könnte der Spanier einen erheblichen Teil seines Rückstands aufholen.

Auch die Rasensaison bietet Chancen. Wenn Alcaraz ini Queen's und Wimbledon antritt, kann er dort bis zu 2.500 Punkte sammeln. Zverev verteidigt in Halle 200 und in Wimbledon 1.300 Punkte. Der Deutsche hat also auch in dieser Phase deutlich mehr zu verlieren.

Sinner droht durch Verletzung ein dramatischer Ranking-Absturz

Zusätzliche Bewegung könnte Jannik Sinners Knieverletzung in die Rangliste bringen. Der Italiener soll sich inzwischen einer erfolgreichen Operation unterzogen haben; die geschätzte Erholungszeit liegt bei rund drei Monaten. Damit könnte er den Sunshine Double in Indian Wells und Miami verpassen. Ob er anschließend bereits beim Masters in Monte Carlo auf Sand zurückkehrt oder seine Pause verlängert, ist noch offen.

Die möglichen Folgen sind erheblich: Verpasst Sinner die Australian Open, Doha sowie Indian Wells und Miami, verliert er insgesamt 2.900 Punkte. Sein Konto würde auf 5.050 Zähler schrumpfen – nach dem aktuellen Rankingstand wäre das nur noch Platz vier, hinter Ben Shelton. Sollte er zusätzlich die komplette Sandplatzsaison auslassen, kämen weitere 3.050 Punkte hinzu. Mit dann nur noch 2.000 Zählern würde er in der gegenwärtigen Rangliste auf Rang 23 zurückfallen.