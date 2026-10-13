Holger Rune macht auf seiner Comeback-Tour in Brüssel Halt

Dank einer Wildcard wird Holger Rune in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Brüssel an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 15:06 Uhr

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© Getty Images Holger Rune wird in Brüssel spielen

Holger Rune wird in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Brüssel aufschlagen. Wie die Veranstalter des Indoor-Hartplatzevents am Montag bekanntgaben, erhielt der ehemalige Weltranglistenvierte eine Wildcard für den Hauptbewerb. "Mit Holger Rune können wir unser Teilnehmerfeld um einen weiteren großen Namen ergänzen“, sagte Turnierdirektor Dick Norman.

Rune erlitt im Herbst des Vorjahres einen Riss der linken Achillessehne und wird ab kommendem Montag nicht mehr zu den besten 1000 Spielern der Welt zählen. Auf der ATP-Tour muss der Däne nach seinen Auftaktniederlagen in Tokio und Shanghai noch auf den ersten Erfolg seit seinem Comeback im September warten.

Goffin beendet in Brüssel seine Karriere

Dieser soll nun in Brüssel gelingen, wo Rune zum zweiten Mal nach 2021 am Start sein wird. “Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in Belgien zu spielen”, meinte der 23-Jährige. “Ich bin den Veranstaltern dankbar, dass sie mir diese Chance geben, und ich werde mein Bestes geben, um das Meiste daraus zu machen.”

Neben Rune werden in Brüssel unter anderem Titelverteidiger Felix Auger-Aliassime, Arthur Fils und Casper Ruud am Start sein. Zudem wird Lokalmatador David Goffin, der von den Veranstaltern ebenfalls eine Wildcard erhielt, in Belgiens Hauptstadt seine Karriere beenden.