Nur zehn ATP-Punkte: Holger Rune fällt aus den Top 1000

Holger Rune verlor auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gleich zum Auftakt. Das führt zu einem Absturz in der Weltrangliste.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 19:26 Uhr

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© Getty Images In Shanghai verlor Holger Rune direkt zum Auftakt

Der Weg zurück an die Weltspitze dürfte für Holger Rune ein ziemlich beschwerlicher werden. Der ehemalige Weltranglistenvierte, der nach dem Riss seiner linken Achillessehne zuletzt fast ein Jahr lang pausieren musste, wird bei der Veröffentlichung des aktualisierten Rankings am 19. Oktober nicht mehr zu den 1000 besten Tennisspielern der Welt zählen.

An diesem Tag fallen Rune nämlich die 100 Zähler, die er 2025 in Stockholm für das Erreichen der Vorschlussrunde erhielt, aus der Wertung. Damit wird der Däne an diesem Tag nur mehr bei zehn Punkten halten, die aus seiner jüngsten Erstrundenniederlage in Shanghai stammen. Im Live-Ranking der ATP lag Rune am Mittwochabend auf Position 1186.

Stress löst der Blick auf das Ranking bei Rune offenbar nicht aus. “Das ist nichts, womit ich mich wirklich beschäftige. Es braucht nicht mehr als ein gutes Turnier, und schon bin ich wieder in den Top 40 oder so. Darauf konzentriere ich mich nicht so sehr. Ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht, aber ich werde schon irgendwann dort hinkommen, wo ich hingehöre. Es geht einfach darum, dranzubleiben und daran zu glauben. Das braucht Zeit”, hatte der 23-Jährige gegenüber "TV 2 Sport” schon vor dem Turnierbeginn in Shanghai gesagt.

Rune profitiert von Protected Ranking

Aufgrund seiner langen Pause darf Rune vorerst ohnehin auf das Protected Ranking zurückgreifen. In den kommenden Wochen wird der Däne in Stockholm, wo er sich im Vorjahr so folgenschwer verletzte, in Basel sowie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris aufschlagen.

Rune war erst im September beim Davis Cup in Dänemark zurückgekehrt und hatte dort zwei Siege gegen Iliyan Radulov und Grigor Dimitro gefeiert. Auf der ATP-Tour muss er nach seinen Auftaktniederlagen in Tokio und Shanghai noch auf den ersten Erfolg seit seinem Comeback warten.