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ATP Shanghai: Auch Daniel Altmaier in der zweiten Runde

Nach Yannick Hanfmann hat auch Daniel Altmaier seine Durststrecke auf der ATP-Tour beendet und die zweite Runde des Masters in Shanghai erreicht. 

von SID / tennisnet
zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 17:54 Uhr

© Getty Images

Altmaier, der in Chinas Hauptstadt zuletzt in der Qualifikation gescheitert war, besiegte den früheren Top-Ten-Spieler Holger Rune (Dänemark) nach großem Kampf 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Er spielt nun gegen den an Position drei gesetzten US-Open-Finalisten Ben Shelton (USA). 

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Altmaier (28) verhinderte seine fünfte Niederlage in Folge, er hatte seit Ende August kein Match mehr gewonnen. Rune (23) wartet weiter auf den ersten Sieg auf der ATP-Tour nach seiner fast einjährigen Pause infolge eines Achillessehnenrisses.

Hanfmann hatte bereits am Mittag gewonnen und trifft in der zweiten Runde auf Frances Tiafoe (USA/Nr. 7), Mit French- und US-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg) sowie Jan-Lennard Struff (Warstein) sind in Shanghai zwei weitere deutsche Profis dabei.

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von SID / tennisnet

Mittwoch
07.10.2026, 17:54 Uhr
zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 17:54 Uhr

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