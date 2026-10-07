ATP Shanghai: Auch Daniel Altmaier in der zweiten Runde

Nach Yannick Hanfmann hat auch Daniel Altmaier seine Durststrecke auf der ATP-Tour beendet und die zweite Runde des Masters in Shanghai erreicht.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 17:54 Uhr

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© Getty Images

Altmaier, der in Chinas Hauptstadt zuletzt in der Qualifikation gescheitert war, besiegte den früheren Top-Ten-Spieler Holger Rune (Dänemark) nach großem Kampf 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Er spielt nun gegen den an Position drei gesetzten US-Open-Finalisten Ben Shelton (USA).

Altmaier (28) verhinderte seine fünfte Niederlage in Folge, er hatte seit Ende August kein Match mehr gewonnen. Rune (23) wartet weiter auf den ersten Sieg auf der ATP-Tour nach seiner fast einjährigen Pause infolge eines Achillessehnenrisses.

Hanfmann hatte bereits am Mittag gewonnen und trifft in der zweiten Runde auf Frances Tiafoe (USA/Nr. 7), Mit French- und US-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg) sowie Jan-Lennard Struff (Warstein) sind in Shanghai zwei weitere deutsche Profis dabei.