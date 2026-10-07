Masters Shanghai: Yannick Hanfmann beendet seine Durststrecke nach Tiebreak-Krimi

Für Yannick Hanfmann lief die Hartplatz-Saison bislang nicht blendend. Zuletzt in Peking hatte sich Yannick Hanfmann nicht mal fürs Hauptfeld qualifiziert. Heute besiegt er Kamil Majchrzak in Shanghai mit 6:7, 7:6, 7:6.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 12:59 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann in Shanghai

Yannick Hanfmann musste in Shanghai mehr als drei Stunden lang schwitzen, hat seine Durststrecke auf der ATP-Tour aber endlich beendet. Nach dem Aus in der Qualifikation von Peking schlug der Karlsruher beim Masters in Shanghai den Polen Kamil Majchrzak in einem engen Duell mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (9:6) und trifft in der zweiten Runde nun auf Frances Tiafoe (USA/Nr. 7).

Hanfmann hatte es zuletzt bei den US Open auch im vierten Anlauf nicht in die zweite Runde geschafft und war danach in Chinas Hauptstadt am Tschechen Tomas Machac gescheitert. Der erfahrene Davis-Cup-Spieler (34) wartete seit dem Masters in Cincinnati/Ohio auf einen Sieg, und dieser gelang nun nach zwei Monaten Wartezeit. Hanfmann nutzte seinen dritten Matchball.

In Shanghai trifft heute noch Daniel Altmaier (Kempen) in seinem Erstrundenmatch auf den Dänen Holger Rune. Auch French- und US-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg) sowie Jan-Lennard Struff (Warstein) sind beim ATP-Event dabei.

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai