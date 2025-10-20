Holger Rune bestätigt Achillessehnenriss: "Ich muss operiert werden"

Holger Rune bestätigte in einem Posting, dass die Achillessehne gerissen ist. Eine Operation wird in der kommenden Woche erfolgen und den Dänen weit zurückwerfen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 18:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune wird nach der Operation viele Monate auf der Tour fehlen.

Was am Samstag bereits befürchtet worden ist, bestätigte Holger Rune am Sonntag in den sozialen Netzwerken: „Meine Achillessehne ist komplett gerissen, daher muss ich nächste Woche operiert werden.“

Für Holger Rune ist die Bezeichnung „Rückschlag“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch untertrieben. Der 22-Jährige wollte mit den letzten Turnieren im Herbst noch Matchpraxis sammeln, um nach einem enttäuschen Zweitrundenaus bei den US Open im kommenden Jahr wieder voll durchzustarten.

Doch das kommende Jahr kann Holger Rune nach dieser Diagnose höchstwahrscheinlich schon jetzt abhaken. Zumindest die großen Events und Grand Slams dürften für den Weltranglistenelften nicht möglich sein. Als Ziel dürfte eine Rückkehr im Spätsommer bzw. im Herbst realistisch wirken.

Rune mit Titelgewinn in Barcelona

Rune gewann in dieser Saison den Titel beim ATP 500er-Turnier in Barcelona und besiegte im Endspiel Carlos Alcaraz. Auch in Indian Wells erreichte der fünfmalige Toursieger das Endspiel. Bei den Grand Slams sprangen als beste Ergebnisse lediglich zwei Achtelfinals in Melbourne und Paris heraus.

Diese Momente werden für Holger Rune ein Ansporn, um die Reha möglichst schnell zu bewältigen. Auch für die Unterstützung der Fans bedankte sich der Skandinavier in seinem Post. Ihren Jubel wird Rune vorerst nicht hören können.