ATP: Frances Tiafoe sagt für Lyon ab – ATP Finals in Gefahr?

Frances Tiafoe erlebte gestern einen bitteren Dienstag: Erst scheiterte der US-Amerikaner in Shanghai denkbar knapp, dann musste er wegen einer Beinverletzung seinen Start in Lyon absagen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 21:12 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe muss für das Turnier in Lyon wegen einer Beinverletzung absagen

Für Frances Tiafoe ist der gestrige Dienstag alles andere als nach Wunsch verlaufen: Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai musste sich der Weltranglistenzehnte Alejandro Davidovich Fokina nach einem dramatischen Schlagabtausch geschlagen geben. Besonders bitter: Der US-Amerikaner hatte im Entscheidungssatz sogar einen Matchball, konnte diesen jedoch nicht verwerten. Wenig später folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Wegen einer Beinverletzung wird Tiafoe in der kommenden Woche nicht beim ATP-Turnier in Lyon antreten können.

Die Absage kommt für den 28-Jährigen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Tiafoe befindet sich mitten im Rennen um die acht Startplätze für die ATP Finals in Turin und verliert nun eine Gelegenheit, wichtige Punkte zu sammeln. Wie schwerwiegend seine Verletzung ist und ob er bei den verbleibenden Turnieren der Saison wieder eingreifen kann, ist derzeit noch offen.

Seinen Platz im Teilnehmerfeld von Lyon übernimmt Flavio Cobolli. Der Italiener, der beim Masters in Shanghai bereits in der ersten Runde gegen Adrian Mannarino ausgeschieden war, wird in Frankreich sogar als Nummer eins gesetzt sein. Auch Cobolli kämpft noch um ein Ticket für das Saisonfinale und könnte der Nutznießer aus Tiafoes unfreiwilliger Pause im direkten Rennen um Turin sein.

Das Einzel-Tableau in Shanghai