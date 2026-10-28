ATP Basel: Struff nach Sieg gegen Hanfmann vor Duell mit Djokovic?

Jan-Lennard Struff ist mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:3 gegen Yannick Hanfmann in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in basel eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 13:56 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff im Sommer 2026 in Montreal

Auch Davis-Cup-Kumpel Yannick Hanfmann kann den guten Lauf von Jan-Lennard Struff nicht stoppen. Wenige Tage nach seinem Finaleinzug in Brüssel hat Struff das deutsche Duell beim ATP-Turnier in Basel für sich entschieden. Dank des 6:4, 6:3 steht der Warsteiner im Achtelfinale - wo ein Highlightmatch gegen den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic warten könnte.

Struff präsentiert sich im Herbst der Saison in Topform. In Brüssel hätte er in der vergangenen Woche beinahe seinen zweiten ATP-Titel gefeiert, verlor im Endspiel aber in drei Sätzen gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Gegen Hanfmann, auf den er auf der Tour erstmals traf, konnte er sich auf seine starken Aufschläge verlassen und dominierte die Partie über weite Strecken.

Struff ist neben dem Topstar Alexander Zverev und dem Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz bereits für die Endrunde im Davis Cup nominiert worden. Hanfmann hofft noch auf einen Platz im Team - das letzte Ticket hat Bundestrainer Michael Kohlmann bislang noch nicht vergeben.