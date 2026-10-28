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ATP Basel: Fritz beschenkt sich selbst, Rune schlägt Hurkacz

Taylor Fritz hat beim ATP-500-Turnier in Basel an seinem 29. Geburtstag das Achtelfinale erreicht. Holger Rune steht unterdessen bereits im Viertelfinale.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 23:17 Uhr

Taylor Fritz erreichte das Achtelfinale
© Getty Images
Taylor Fritz erreichte das Achtelfinale

Taylor Fritz hat sich an seinem 29. Geburtstag selbst das wohl schönste Geschenk gemacht. Der US-Amerikaner gewann seine Erstrundenpartie beim ATP-500-Turnier in Basel am Mittwoch gegen den australischen Lucky Loser Rinky Hijikata mit 6:4 und 7:6 (3).

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“Es wäre definitiv kein gutes Gefühl gewesen, an meinem Geburtstag zu verlieren. Deshalb bin ich froh, dass ich es geschafft habe”, sagte Fritz nach dem Match. Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-13., der noch um einen Platz bei den ATP Finals kämpft, auf Denis Shapovalov. Der Kanadier besiegte den Schweizer Remy Bertola am Mittwoch mit 6:4 und 6:2.

Bereits im Viertelfinale steht indes Holger Rune, der sich auf dem Center Court in der letzten Partie des Tages gegen Hubert Hurkacz nach Abwehr eines Matchballs mit 3:6, 6:3 und 7:6 (7) behauptete. Der Däne bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Rafael Jodar oder Valentin Vacherot zu tun.

Das Einzel-Tableau in Basel

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