Nach einem Jahr Pause: Daniil Medvedev kehrt zu den ATP Finals zurück

Daniil Medvedev hat sich zum siebten Mal in seiner Karriere für die ATP Finals qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 21:27 Uhr

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© GEPA pictures Daniil Medvedev ist in Turin dabei

Durch den Halbfinaleinzug bei den Erste Bank Open hat sich Daniil Medvedev für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Das teilte die Spielervereinigung am Freitag offiziell mit. Damit steht der 30-Jährige neben Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Ben Shelton als vierter Teilnehmer fest.

Medvedev wird zum insgesamt siebten Mal bei den ATP Finals aufschlagen. Von 2019 bis 2024 war der Russe sechsmal in Folge beim prestigeträchtigen Jahresabschlussfinale dabei, im Vorjahr verpasste er nach einer für seiner Verhältnisse enttäuschenden Saison die Qualifikation.

Medvedev gewann 2026 vier Titel

Medvedev, der die ATP Finals 2020 gewann und 2021 im Finale stand, verdiente sich seinen Platz in Turin in diesem Jahr mit bislang 52 Siegen und vier Titeln. Der ehemalige Weltranglistenerste triumphierte in der laufenden Saison in Brisbane, Dubai, Hangzhou und Almaty.

Die vier letzten Tickets werden in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris vergeben werden. Stand jetzt wären in Turin noch Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe und Rafael Jodar dabei. In diesem Jahr reicht Rang neun für die Qualifikation, da Jannik Sinner seine Saison bekanntermaßen vorzeitig beenden musste.

Der Stand im Race to Turin