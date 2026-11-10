ATP Finals: Das „schwächste“ Teilnehmerfeld seit 2017?

Normalerweise gibt es bei den ATP Finals eine Vielzahl von großen Namen mit eindrucksvoller Erfolgsbilanz. In diesem Jahr sieht es in dieser Hinsicht etwas dünn aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 15:05 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar und Arthur Fils in Montreal 2026

Keine Frage: Der größte Abwesende bei den diesjährigen ATP Finals wird der Titelverteidiger sein. Jannik Sinner hat ja schon vor ein paar Wochen seinen Saison beendet, damit auch den Nummer-Eins-Slot an Alexander Zverev abgegeben. Der Deutsche wird in Turin natürlich dabei sein, ebenso wie der wieder in ziemlich guter Form agierende Carlos Alcaraz. Dazu kommen noch Ben Shelton und Daniil Medvedev als Spieler, die das Jahresendturnier mindestens einmal gespielt haben.

Dazu kommen aber vier Debütanten: Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Rafael Jodar und Arthur Fils. Und die Frage muss erlaubt sein: Ist dies das „schwächste“ Teilnehmerfeld seit 2017, als neben Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev und Dominic Thiem auch Marin Cilic, Grigor Dimitrov, David Goffin und Jack Sock um den letzten großen Tour-Titel gespielt haben? Sock hatte sich damals ja erst mit seinem Triumph in Paris-Bercy qualifiziert, kam wenigstens in guter Form in die Londoner O2 Arena.

Aktuell hat man den Eindruck, dass sich mit Ausnehme von Alcaraz und mit Einschränkungen Shelton alle anderen Teilnehmer eher nach Turin schleppen als voller Schwung nach Norditalien reisen. Wenn man die US Open als letzte große Zäsur hernimmt, dann sieht es für die Partizipanten wie folgt aus:

Alexander Zverev: Bilanz 9:3 (ohne Laver Cup)

Zverev hat seit einem Sieg bei den US Open im Grunde durchgespielt, scheiterte aber in Peking im Viertelfinale an Novak Djokovic, in Shanghai (gegen Alejandro Davidovich Fokina) und Wien (gegen Alex de Minaur) jeweils in der Vorschlussrunde. Das ist vergleichsweise natürlich immer noch sehr gut. Vor allem mit Blick auf manch anderen Kombattanten.

Carlos Alcaraz: Bilanz 15:1 (ohne Laver Cup)

Ok: Carlitos kommt wohl als Favorit nach Turin, wo er im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Sinner verloren hat. Drei Titel (Tokio, Wien, Paris Indoors) hat Alcaraz seit den US Open abgestaubt - und dabei nur phasenweise sein bestes Tennis auspacken müssen. Gegen Taylor Fritz war in Paris auch Glück dabei, aber das haben sich die Großen manchmal verdient.

Ben Shelton: Bilanz 6:5 (inklusive Davis Cup)

Bis zu seinem Finalrun in Paris hat Ben Shelton auch nicht gerade vor Selbstvertrauen gestrotzt. In Basel musste er sich etwa Jerome Kam schon im zweiten Match geschlagen geben, im Davis Cup verlor Shelton in der Tschechischen Republik gegen Jakub Mensik ebenso wie gegen Tomas Machac. Die gute Nachricht: Ben Shelton wächst normalerweise mit der Aufgabe. Und die ATP Finals sind seine letzte große in diesem Jahr.

Daniil Medvedev: Bilanz 19:4

Ja, Meddy hat seit den US Open tatsächlich die meisten Matches gewonnen, dazu zwei Titel. Die allerdings kamen bei nicht ganz so großen Events in Hangzhou und Almaty. Dazu kommt folgende motivierende Einschätzung nach dem Aus in Paris gegen Ignacio Buse: Er möchte eigentlich gar kein Tennis mehr spielen, muss nun aber eben in Turin ran.

Flavio Cobolli: Bilanz 3:4 (ohne Laver Cup)

Für den einzigen Lokalmatador im Einzel ist es nicht gerade prächtig gelaufen in letzter Zeit: In Peking und Shanghai kam das Aus für Cobolli im ersten Match, in Lyon gab es dann immerhin ein Halbfinale, das er aber gegen Lorenzo Musetti verlor. Und dann musste Cobolli in Wien in Runde zwei gegen Matteo Berrettini aufgeben, konnte in Paris nicht starten.

Arthur Fils: Bilanz 7:5

Einerseits ist es natürlich wunderbar, dass Arthur Fils in seiner Comeback-Saison erstmals zu den Finals fahren darf. Aber die letzten Wochen waren schon ziemlich unrund: In Tokio hat er offenbar zu spät genannt, dann über die Quali aber das Viertelfinale erreicht (Niederlage gegen Valentin Vacherot). Das Halbfinale in Brüssel gegen Jan-Lennard Struff hätte Fils auch gewinnen können (müssen?). In Basel (Aufgabe) wie auch in Paris war bei Taylor Fritz Endstation.

Frances Tiafoe: Bilanz 2:4

Für Big Foe läuft es auch sehr übersichtlich: Niederlagen im jeweils zweiten Match in Tokio (gegen Arthur Fils) und Shanghai (gegen Alejandro Davidovich Fokina), danach erste Runde raus in Wien gegen Lorenzo Musetti und auch gleich eine Pleite in Paris gegen Quentin Halls. Knapp zwar. Aber eben doch.

Rafael Jodar: Bilanz 6:4 (ohne Laver Cup)

Jodar hatte niemand, wirklich niemand, auf dem Schirm für diese ATP Finals. Aber durch die Niederlage von Taylor Fritz gegen Carlos Alcaraz in Paris ist der junge Spanier nun doch dabei. Der Herbst war durchwachsen - mit einer Ausnahme: In Shanghai erreichte Jodar das Endspiel, verlor dieses aber gegen Landsmann Davidovich Fokina.