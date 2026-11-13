ATP Finals 2026: Alle Infos, TV, Preisgeld, Auslosung

Vom 15. bis zum 22.11.2026 finden in Turin die ATP Finals statt. Hier findet Ihr alle Infos zur TV-Übertragung, zur Auslosung, etc.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 11:54 Uhr

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© Getty Images Die ATP Finals in Turin ziehen die ganze Stadt in ihren Bann

Was hat die Auslosung für die ATP Finals im Einzel ergeben?

In der Gruppe “John McEnroe” treffen Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jodar aufeinander. In der Gruppe ”Ivan Lendl” spielen Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli und Frances Tiafoe. Die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale.

Wie sieht es im Doppel aus?

In der Gruppe “Todd Woodbridge” haben sich die Paare Heliovaara/Patten, Arevalo/Pavic, Arribage/Olivetti und Luz/Matos zusammengefunden. Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen in der Gruppe “Mark Woodforde” gegen die Duos Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos und Bolelli/Vavassori.

Wer überträgt die ATP Finals im TV und Livestream?

Alle Matches der ATP Finals 2026 werden live im TV bei Sky übertragen. Im Livestream kann man die Partien aus Turin bei WOW verfolgen.

Wie viel Preisgeld gibt es in Turin 2026 zu gewinnen?

Die Teilnahme an den ATP Finals wird fürstlich honoriert. Und zwar wie folgt im Einzel (alle Angaben in US Dollar):