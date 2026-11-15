Krawietz und Pütz: Perfektes Ende einer Erfolgsgeschichte?

Kevin Krawietz und Tim Pütz trennen sich am Ende der Saison. In Turin will das Erfolgsduo noch einmal für Furore sorgen - und Schwung für den Davis Cup holen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 10:56 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz spielen in Turin ihr letztes gemeinsames ATP-Turnier

Den "Renteneintritt" seines kongenialen Doppel-Partners wollte Kevin Krawietz nicht so einfach akzeptieren. "Jeden Tag" habe er versucht, Tim Pütz zum Weitermachen zu überreden, sagte Krawietz mit einem Lachen - doch seine Mühe war vergeblich: Pütz wird seine Tenniskarriere aus familiären Gründen beenden, das Erfolgsduo trennt sich am Ende der Saison. Umso größer ist die Lust, noch einmal gemeinsam einen Pokal in die Höhe zu stemmen.

Am liebsten schon bei den ATP Finals in Turin. Für Krawietz (34) und Pütz (38) würde sich zum Abschluss ihrer gemeinsamen Laufbahn auf der Tour ein Kreis schließen: An gleicher Stelle haben sie mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel 2024 ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert.

"Wir haben natürlich Chancen, wieder etwas Großes zu erreichen", sagte Pütz dem hr-sport. Am Montag (18.00 Uhr/Sky) soll im ersten Gruppenspiel gegen die US-Open-Sieger Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) dafür der Grundstein gelegt werden.

Pütz in Australien mit Hanfmann

Das nahende gemeinsame Ende sei natürlich beiden bewusst, sagte Pütz, "vielleicht versucht man das dann noch einmal mehr zu genießen." Dabei sind die ATP Finals "nur" das letzte gemeinsame Turnier auf der Tour, im Anschluss wollen die US-Open-Finalisten zum krönenden Abschluss noch den Davis Cup mit dem deutschen Team um Topspieler Alexander Zverev in Bologna gewinnen.

Und Pütz machte klar: Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. Auch wenn er jetzt "kurz vor dem Renteneintritt" stehe, werde er nach einer Niederlage nicht sagen: "'Ach, ist nicht so schlimm, ist ja eh bald vorbei'". Dafür seien beide noch "zu sehr Tennisprofi". Zumal Pütz überraschend noch die Australian Open im Januar an der Seite von Yannick Hanfmann spielt, im Anschluss steht ein großer Familienurlaub an. Krawietz setzt seine Karriere mit dem Kroaten Mate Pavic fort.

Der ganz große Coup bei einem Grand-Slam-Turnier war dem Duo aus Coburg und Frankfurt verwehrt geblieben, sieben gemeinsame Titel stehen seit 2023 in ihrer Vita. Mit zwei Wochen Vollgas in Italien sollen im Idealfall die Titel Nummer acht und neun hinzukommen. Es wäre das perfekte Ende einer Erfolgsgeschichte.