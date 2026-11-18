Hat Arthur Fils das Zeug für den französischen Super-Coup?

Mit seinem ersten Match-Erfolg bei den ATP Finals gegen den Spanier Rafael Jodar ist Arthur Fils bei seinem Debüt im Kreis der acht Klassenbesten der Saison weiterhin im Rennen um das Erreichen des Halbfinals. Weiterhin gespannt werden die französischen Tennisfans verfolgen, ob der 22-jährige perspektivisch das Zeug dazu hat, die ganz großen Trophäen einzusammeln.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 15:51 Uhr

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© Getty Images Der Franzose Arthur Fils trägt die Hoffnungen der großen Tennis-Nation Frankreich auf den Schultern.

Es gab sie schon zahlreich, die ganz großen Hoffnungsträger, die aus französischer Sicht in die großen Fußstapfen eines Yannick Noahs treten sollten. So konnte der aktuelle Team-Kapitän des europäischen Laver-Cup-Teams im Jahr 1983 die Grande Nation in Roland Garros mit dem ersten Einzel-Grand-Slam-Titel seit den legendären Musketieren in den 1920er und 1930er Jahren erlösen. Es sollte bis zum heutigen Tag der letzte Major-Titel eines französischen Spielers bleiben.

Noch ertragloser gestaltet sich die Siegerliste bei den ATP Finals, die 1970 mit der Bezeichnung „Masters“ gestartet wurden und seither keinen französischen Champion hervorbrachten. Am nächsten dran war Jo-Wilfried Tsonga, der sich 2011 bis ins Finale vorspielen konnte und dort dem Schweizer Maestro Roger Federer einen erbitterten Dreisatz-Kampf lieferte. Doch auch er konnte wie beispielsweise Henri Leconte, Gael Monfils und Richard Gasquet den letzten Schritt bei den Majors und dem ATP-Finalturnier nicht gehen.

So dürstet die französische Grand-Slam-Nation, obwohl sie seit vielen Jahren eine breite Dichte an talentierten Nachwuchshoffnungen hervorbringt, die Sehnsucht nach dem ganz großen Coup. Und mit Arthur Fils scheint ein weiterer, hoffnungsvoller Kandidat gefunden zu sein. So spielte sich der im Süden von Paris Aufgewachsene bei den Junioren bereits auf Platz 3 der Weltrangliste und schaffte völlig nahtlos den Übergang zu den Herren, wo er mit seinen 22 Jahren bereits auf Position 7 in der Weltrangliste geführt wird und es dadurch erstmals zum finalen Showdown der Saison schaffte.

Bleibt zu hoffen, dass ihn die immense Erwartungshaltung seiner Landsleute bzgl. der ganz großen Erfolge nicht lähmt. Immerhin konnte er als erster Franzose seit der Finalteilnahme von Tsonga 2011 ein Match bei den ATP Finals siegreich gestalten. Die nächste Beweisprobe steht am Donnerstag in Turin mit seinem letzten Gruppenspiel an – gegen keinen Geringeren als den Weltranglistenersten Alexander Zverev.

Hier die Ergebnisse der ATP Finals 2026 in Turin