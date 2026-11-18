ATP Finals Turin 2026: Alcaraz mit glattem Sieg gegen Medvedev quasi im Halbfinale

Nach kurzer Abtastphase dominierte Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin das zweite Vorrundenspiel in der Gruppe Ivan Lendl gegen Daniil Medvedev und könnte bei einem Satzgewinn von Frances Tiafoe heute Abend bereits das Halbfinale erreichen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 15:54 Uhr

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© Getty Images Auch im zweiten Gruppenspiel in Turin gegen Daniil Medvedev hatte Carlos Alcaraz wenig Mühe.

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Zwei ehemalige Weltranglistenerste standen sich mit Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe Ivan Lendl gegenüber. Sowohl der 23-jährige Alcaraz gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe als auch der 30-Jährige Medvedev gegen den Italiener Flavio Cobolli konnten jeweils mit einem Zweisatz-Erfolg ins Turnier starten. Auch wenn der direkte Vergleich auf der Tour mit 7:3 für den Spanier sprach, durfte der Russe gerade auf dem zügigen Geläuf in Turin nicht unterschätzt werden.

Vom Start weg waren beide Protagonisten bemüht, mit soliden Grundschlägen Struktur in ihr Spiel zu bringen. Nach jeweils glatt gehaltenem Aufschlagspiel fanden beide Spieler besseren Zugriff als Rückschläger. Im fünften Spiel jedoch wackelte Medvedev bei eigenem Service, verursachte mit einem Doppelfehler zwei laufende Breakchancen und ließ einen Rückhandfehler zum ersten Break der Partie folgen. Fortan hatte der Russe völlig den Faden verloren, musste sein nächstes Service sogar ohne Punktgewinn abgeben, was Alcaraz mit sicheren Aufschlagspielen zum glatten Satzgewinn veredelte.

Mit dem Momentum im Rücken konnte sich Alcaraz im ersten Game des zweiten Akts gleich im ersten Aufschlagspiel seines Gegners festbeißen und sich dieses mit einer starken Defensiv-Sequenz in Form eines clever geschobenen Vorhand-Passierballs sichern. Einen kurzen Schreckmoment hatten die Carlitos-Fans bei 2:1 noch zu überstehen, als er sich ohne sichtlich erkennbare Voraktion beim Seitenwechsel vom Physio im Rahmen eines Medical Timeouts am linken Bein behandeln ließ. Dennoch gab sich der Weltranglisten-3. bei eigenem Service ohne sichtliche Beeinträchtigung weiterhin keine Blöße und besiegelte bei seinem zweiten Matchball per Service-Winner den 6:2, 6:4-Erfolg nach 72 Minuten.

Im On-Court-Interview beim ehemaligen Profispieler Diego Nargiso gab Alcaraz zu Protokoll: „Ich hatte körperlich etwas Probleme, weshalb ich mich behandeln lassen musste. Dennoch war ich mit dem Vorsprung im Rücken weiterhin fokussiert, konnte gutes Tennis abrufen und das Match solide nach Hause spielen.“

Mit dem zweiten Zweisatz-Erfolg hat der an Position 2 geführte Alcaraz einen riesigen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Bei einem Satzgewinn des US-Amerikaners Frances Tiafo im Abendmatch gegen den Italiener Flavio Cobilli könnte der siebenfache Grand-Slam-Champion bereits vorzeitig in die Vorschlussrunde einziehen.

Hier die Ergebnisse der ATP Finals 2026 in Turin