ATP Finals: Krawietz und Pütz ziehen ins Halbfinale ein

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht vorzeitig im Halbfinale der ATP Finals.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 20:19 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz haben in Turin bisslang voll überzeugt

Die Turniersieger von 2024 gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel gegen ihre Angstgegner Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) mit 6:7 (4:7), 6:1, 10:5 und zogen bei ihrer dritten Teilnahme in Turin zum zweiten Mal in die Runde der letzten vier ein. Im packenden Match-Tiebreak behielten Krawietz und Pütz am Ende die besseren Nerven.

"Wir sind natürlich happy, wie es im Moment läuft", sagte Krawietz. Die Gruppe zu überstehen, sei "das erste Ziel". Gegen die French-Open-Sieger war es für Krawietz und Pütz der erste Sieg im fünften Spiel. "Gegen keinen verlieren wir fünfmal hintereinander", scherzte Pütz.

Im dritten Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Italiener Andrea Vavassori und Simone Bolelli kann das Duo aus Coburg und Frankfurt den Gruppensieg perfekt machen. Zum Auftakt hatten Krawietz und Pütz überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 gegen die Australian- und US-Open-Champions Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) gewonnen.

Für das Erfolgsduo ist es das letzte gemeinsame Turnier auf der ATP-Tour, nach der Saison wird Pütz aus familiären Gründen kürzertreten. Im Saisonendspurt wollen sie den bisher sieben gemeinsamen Titeln mindestens einen weiteren hinzufügen. Im Anschluss an die ATP Finals treten Krawietz und Pütz mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev in Bologna an.