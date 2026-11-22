Krawietz und Pütz: Dann eben kommende Woche im Davis Cup!

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind gestern auf dramatische Weise im Halbfinale der ATP Finals 2026 ausgeschieden. Kommende Woche erhalten die beiden aber noch einmal die Chance auf ein glorioses Ende ihrer gemeinsamen Zeit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 09:17 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz am Samstag in Turin

Manchmal gibt es eben kein großes Happy End für eine Geschichte, die sich ein ebensolches verdient hätte. Dabei war am frühen Samstagabend in Turin alles angerichtet: Kevin Krawietz und Tim Pütz hatten sich eigentlich schon aus den ATP Finals verabschiedet, lagen gegen Theo Arribage und Albano Olivetti nach verlorenem ersten Satz auf im Tiebreak des zweiten mit 3:6 zurück. Ehe Kevin Krawietz zwei Asse und einen Rückhand-Return auspackte, der es sofort in jede Lehrbuch des professionellen Doppelsports schaffen sollte.

Und dann stand es wenige Minuten später 9:6 für die beiden Deutschen, zwei Aufschläge für Tim Pütz waren angesagt - was sollte da schon passieren? Vieles, wie sich herausstellen sollte. Und nichts, dass in oben genanntes Lehrbuch aufgenommen wird.

Krawietz und Pütz mit Chance im Davis Cup

Es wäre ein krönender Abschluss der ATP-Karriere von „KraPütz“ geworden, hätte es heute noch einmal einen Finaleinsatz beim großen Saisonabschluss gegeben. Noch dazu gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die man ja sehr gut kennt. Und auch im Wissen, dass Kevin Krawietz in der kommenden Saison ja mit Mate Pavic weitermachen wird, während Tim Pütz seine Karriere wohl bei den Australian Open an der Seite von Yannick Hanfmann ausklingen lassen wird.

Aber vielleicht kommt das Spielglück ja kommende Woche noch einmal in Richtung der beiden Veteranen geflogen: In der Finalrunde des Davis Cups könnte dem Doppel eine entscheidende Rolle zukommen, einmal vorausgesetzt, dass Alexander Zverev seine Einzelpartien gewinnt (was in einem möglichen Halbfinale gegen Carlos Alcaraz eine Fifty-Fifty-Proposition wäre). Ein Mannschaftstitel zum Abschluss - das wäre genau der richtige Akkord für die beiden Teamplayer Kevin Krawietz und Tim Pütz.