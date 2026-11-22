Zverev gegen Alcaraz - es wurde auch mal wieder Zeit

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz beschließen heute die Saison auf der ATP-Tour (ab 18 Uhr live bei Sky, bei WOW und in unserem Liveticker). Es ist das Match, das sich die Tennisfans verdient haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 08:16 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz im September beim Laver Cup

Vor ein paar Wochen sah es bei den Erste Bank Open in Wien sehr vielversprechend danach aus, dass es endlich zum zweiten Treffen zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz im Tennisjahr 2026 kommen würde. Schließlich galt es für beide nur noch ein Halbfinale zu überstehen - und da war Zverev gegen Alex de Minaur sicherlich noch größerer Favorit als Alcaraz gegen Daniil Medvedev. Nun: Der australische Demon hatte andere Ideen. Und warf Zverev in der Vorschlussrunde aus dem Wien-Tableau.

Als allerletztes Match auf der ATP-Tour in dieser Spielzeit steht nun aber doch noch einmal das Duell der beiden aktuell besten (nicht verletzten) Spieler der Welt an. Wobei es nicht das letzte Duell in diesem Jahr bleiben muss, schließlich könnte es im Davis Cup in der kommenden Woche ja noch zum Treffen der Spanier mit den Deutschen im Halbfinale kommen.

Alcaraz besiegt seine Krämpfe - und Zverev

13 Partien haben sich Alcaraz und Zverev bislang geliefert, Carlitos hat im Head-to-Head ganz knapp die Nase vorne. Zu Beginn des Jahres hatte es Zverev auf dem Schläger, im Direktvergleich in Führung zu gehen, aber Alcaraz besiegte zunächst seine Krämpfe, und dann auch Zverev im Halbfinale der Australian Open. Zu einer Zeit, als man eigentlich dachte, dass Jannik Sinner die Tennissaison mitbestimmen würde (was er bis zum Wimbledonsieger ja auch gemacht hat).

Die Umstände in Turin sprechen recht eindeutig für Alexander Zverev. Unter klinischen Bedingungen funktioniert das Service der Nummer eins der Welt besonders gut, der entscheidende Schlag des Sonntagabends in Turin könnte der Return von Carlos Alcaraz werden. Eben der hat gegen Ben Shelton sehr gut funktioniert - allerdings wird ihm Zverev nicht denselben Gefallen tun wie der US-Amerikaner: Dass er nämlich in den entscheidenden Phasen Geschenke verteilt. Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz also: Es wurde auch mal wieder Zeit.

Hier das Tableau in Turin