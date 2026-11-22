ATP Finals: Arribage und Olivetti holen sensationell Doppel-Titel

Das an Position sechs gesetzt Paar Theo Arribage und Albano Olivetti hat sensationell den Titel bei den ATP Finals 2026 geholt. Die beiden besiegten im Endspiel Mate Pavic und Marcelo Arevalo mit 2:6, 7:6 (2) und 10:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 16:51 Uhr

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© Getty Images Theo Arribage und Albano Olivetti haben in Turin sensationell den Titel geholt

Unglaubliche Szenen im Doppel in Turin: Theo Arribage und Albano Olivetti standen gestern gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz schon kurz vor dem Aus, mussten drei Matchbälle abwehren (ok - davor hatten sie im Tiebreak des zweiten Satzes selbst zwei). Und nicht einmal 24 Stunden später sind die beiden Franzosen die neuen inoffiziellen ATP-Weltmeister im Doppel.

Im Endspiel gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic sah es wieder nicht gut aus. Die beiden Veteranen, die ab 2027 getrennte Wege gehen werden, führten nach gewonnenem ersten Satz im Tiebreak des zweiten mit 2:0. Und gewannen von den nächsten 21 Punkten nur noch vier! Mit dieser Nervenstärke war das an Position sechs gesetzte Paar nicht mehr aufzuhalten.

Der Einzel-Titel wird nun ab 18 Uhr zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ausgespielt.