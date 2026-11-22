ATP Finals Turin 2026: Alcaraz siegt sich im Finale gegen Zverev zum Debüttitel

Mit einer starken Leistung trotz eines kleinen Wacklers im zweiten Durchgang besiegte Carlos Alcaraz im Endspiel der ATP Finals 2026 den etwas zu spät auftauenden Alexander Zverev in zwei Sätzen und belohnte sich dadurch erstmals mit dem Titel des ATP-Weltmeisters.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 20:43 Uhr

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© Getty Images Mit seinem Final-Erfolg gegen Alexander Zverev triumphierte Carlos Alcaraz erstmals bei den ATP Finals.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Die Top-Position in der Weltrangliste zum Saisonende hatte Alexander Zverev bereits vor den ATP Finals 2026 eingetütet. Doch mit einem Erfolg im Endspiel gegen Carlos Alcaraz strebte der Hamburger eine weitere Aufwertung der diesjährigen Spielzeit an – mit dem potenziellen dritten Titelgewinn beim Final-Turnier der acht weltbesten Spieler und dem ersten Saison-Sieg gegen einen der beiden Vertreter von „Sincaraz“.

Der Start verlief für den 29-jährigen Zverev alles andere als erwünscht. Zwar konnte er das hartumkämpfte Aufschlagspiel zum Auftakt trotz einem Doppelfehler und zwei leichten Schlagfehlern nach Abwehr von drei Breakchancen noch zu seinen Gunsten drehen, doch beim nächsten Service sah sich der zweifache Grand-Slam-Champion sogar drei laufenden Break-Chancen gegenüber und musste den ersten Aufschlagverlust gleich mit einer unsauber getroffenen Vorhand zulassen. Im Anschlussspiel zeigte sich der DTB-Spieler erstmals bei Service seines Gegners in Form von drei Breakchancen präsent, streute aber zu oft mit der Vorhand und musste anschließend sogar ein weiteres Mal seinen Aufschlag abgeben. Zwar bot auch der 23-jährige Alcaraz noch etwas an und musste sein Service etwas leichtfertig abgeben, doch Zverev unterliefen weiterhin zu viele Eigenfehler, was in seinen dritten Aufschlagverlust im Satz gipfelte. Diesmal ließ sich der bislang deutlich solider agierende Alcaraz die Doppel-Breakführung nicht mehr streitig machen und besiegelte die Satzführung per Aufschlag-Winner.

Auch zu Beginn des zweiten Akts sollte sich das Drehbuch analog des ersten Durchgangs ungünstig gestalten. Erneut im dritten Spiel sah sich Zverev drei laufenden Breakchancen konfrontiert und überließ gleich mit einer ins Netz gesetzten Rückhand. Alcaraz agierte nun mit immer mehr Selbstvertrauen und streute auch den ein oder anderen erfolgreichen Stoppball ein. Doch Zverev steckte nicht auf, erkämpfte sich beim Stand von 3:4 seinerseits die erste Break-Möglichkeit und packte gleich zu. Der Weltranglisten-Erste hatte nun seinen Rhythmus gefunden und brachte sich anschließend sicher in den Tiebreak. Dort erspielte sich Alcaraz nach einem Mini-Break zum Auftakt eine schnelle 3:0-Führung. Zverev warf noch einmal seine ganzen Kämpferqualitäten in den Ring, konterte mit sechs hintereinander gewonnenen Punkten und fixierte dadurch drei laufende Satzbälle. Doch auch Alcaraz antwortete nun seinerseits mit einer Serie und spielte sich wieder heran. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erarbeitete sich der Spanier insgesamt zwei Matchbälle und besiegelte mit einem krachenden Rückhand-Gewinnschlag den 6:2, 7:6 (7)-Erfolg nach 95 Minuten.

Nach der Partie kommentierte Alcaraz im On-Court-Interview: „Es war eine fantastische Woche für mich, die nicht besser hätte zu Ende gehen können. Ich bin einfach nur stolz und glücklich, dass ich auch all die schwierigen Momente meistern konnte. Ich habe lange davon geträumt, endlich einmal diese Trophäe in die Höhe stemmen zu können. Das bedeutet mir die Welt.“

Mit dem Zweisatz-Erfolg in der Turiner Inalpi-Arena feierte Alcaraz gegen Zverev nicht nur seinen achten Sieg im 14. Aufeinandertreffen und nach dem Halbfinal-Erfolg bei den Australian Open den zweiten Saisonsieg gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler, sondern setzte sich auch erstmals die Krone beim Saison-Finalturnier der ATP auf.

Hier die Ergebnisse der ATP Finals 2026