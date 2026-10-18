ATP Masters Shanghai: Davidovich Fokina mit Comeback-Sieg gegen Jodar zum Titel

Alejandro Davidovich Fokina hat mit einem 1:6, 7:6 (5) und 6.4 gegen Rafael Jodar das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gewonnen. Es ist dies der dritte Titel für „ADF“ in diesem Jahr - und seiner Karriere.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 13:18 Uhr

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© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina hat das 1000er in Shanghai gewonnen

Der Nachfolger von Valentin Vacherot als Champion ins Shanghai heißt Alejandro Davidovich Fokina. Das mag nun nicht ganz so überraschend kommen wie der Coup des Monegassen vor Jahresfrist, aber vor Turnierbeginn hast Davidovich Fokina eher nicht zum engeren Favoritenkreis gezählt.

Und wie schon gegen Alexander Zverev im Halbfinale musste auch im Endspiel gegen Rafael Jodar ein Comeback her. Denn nach dem verlorenen ersten Satz lag „Foki“ auch im zweiten Durchgang schon mit einem Break zurück - schaffte mit dem Ausgleich zum 3:3 aber die Wende. Und gewann schließlich vor den Augen von Roger Federer und Marat Safin mit 1:6, 7:6 (5) und 6:4.

Davidovich Fokina mit drittem Titel 2026

Davidovich Fokina krönte damit einen hervorragenden Asien Swing. Denn er hatte schon in Chengdu den Titel geholt. Und zwar mit einem Finalsieg gegen Hubert Hurkacz. Und nachdem es jahrelang nicht mit einem Championat auf der ATP-Tour geklappt hat, steht er nun schon bei drei. Die Premiere gab es bei den Mallorca Championships.

Danach kam allerdings eine längere Leidenszeit. Denn Davidovich Fokina musste wegen einer Rückenverletzung zwei Monate lang pausieren.

Im Doppel gab es eine Premiere. Denn mit Lucas Miedler und Neil Oberleitner schaffte es erstmals ein rein österreichisches Doppel einen Masters-1000-Titel zu gewinnen. Miedler und Oberleitner besiegten Francisco Cabral und JJ Tracy mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai