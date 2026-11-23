ATP Finals: Mailand oder Turin, Hauptsache Italien!

2027 werden die ATP Finals noch einmal in Turin stattfinden. Danach könnte das Turnier nach Mailand übersiedeln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 19:23 Uhr

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© Getty Images 2027 finden die ATP Finals fix in Turin statt

Zuschauerrekord, 15 ausverkaufte Sessions, 721 Millionen Euro wirtschaftlicher Einfluss auf die Region: Die ATP Finals in Turin waren 2026 trotz der Abwesenheit von Lokalmatador Jannik Sinner für die Organisatoren ein voller Erfolg. “Wir haben den Stresstest bestanden”, zog Angelo Binaghi, Präsident des Italienischen Tennis- und Padelverbandes, am Sonntag in einer Pressekonferenz dementsprechend zufrieden Bilanz.

Ob das Turnier auch in den kommenden Jahren weiterhin in der Inalpi Arena über die Bühne gehen wird, ist dennoch fraglich. Für die nächste Saison ist Turin als Austragungsort noch gesetzt, danach könnten die ATP Finals allerdings umsiedeln. “Stand heute weiß ich nicht, wo die Finals 2028 stattfinden werden”, sagte Binaghi.

Entscheidung fällt Mitte 2027

Fix ist derzeit nur, dass die ATP Finals bis 2030 in Italien bleiben werden. Als Alternative zu Turin gilt Mailand, wo mit dem Unipol Dome erst in diesem Jahr eine hochmoderne Mehrzweckhalle eröffnet wurde. In Turin fand das prestigeträchtige Event erstmals 2021 statt.

Eine offizielle Entscheidung von Seiten der ATP, die als Ausrichter der ATP Finals fungiert, gibt es noch nicht. Diese ist laut Binaghi Mitte des kommenden Jahres zu erwarten.