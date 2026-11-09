Wawrinka über Ex-Coach Magnus Norman: "Exzellente Wahl von Jannik"

Für den frischgebackenen Tennisrentner Stan Wawrinka ist die Verplfichtung von Magnus Norman als neuen Coach von Jannik Sinner eine “exzellente Wahl". Laut dem dreifachen Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz bekommt der Weltstar aus Italien genau das, was er für seine Entwicklung benötigt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 15:34 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka ist von der Zusammenarbeit von Jannik Sinner und Magnus Norman überzeugt.

Während bereits viele Experten der Tennisszene Jannik Sinner für seine neue Zusammenarbeit mit Magnus Norman lobten und damit eine neue Euphorie um den aktuell Weltranglistenzweiten entstanden ist, hat nun auch der Ex-Schützling des schwedischen Coaches lobende Worte für das neue Team gefunden. Stan Wawrinka kennt seinen langjährigen Wegbegleiter gut genug, um das Potenzial der Zusammenarbeit bewerten zu können.

“Jannik hat eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Er ist bereits der Beste der Welt, es geht also nicht darum, sein Spiel zu verändern." lobt Stan wawrinka die Wahl des Südtirolers, der sich nach fast fünf gemeinsamen Jahren von seinem Coach Darren Cahill getrennt hat. Norman soll nun den Australier beerben und beim 25-Jährigen für neuen Impulse sorgen.

Wawrinka erklärt besondere Begabung von Norman

Und genau dafür ist Magnus Norman der richtige Mann, zumindest wenn es nach Stan Wawrinka geht: “Magnus besitzt eine besondere Begabung dafür, kleine Details zu erkennen und an der mentalen Komponente zu arbeiten. Etwa daran, wie man in entscheidenden Momenten ruhig bleibt und einen kühlen Kopf bewahrt.”

Für Norman wird die Herausforderung sicherlich in Anbetracht der öffentlichen Wahrnehmung eine ganz neue Erfahrung darstellen. Der Schwede führte Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Titeln und erhielt im Jahr 2016 die Auszeichnung als "Coach des Jahres". Doch an der Seite des sowieso nicht so im Rampenlicht stehenden Stan Wawrinkas konnte Norman stets im Stillen agieren. Das ändert sich nun an der Seite eines der meist nachgefragten Namen der Sportwelt.

Im Dezember startet Zusammenarbeit

Im Dezember wird Magnus Norman zum Team stoßen, wie aus den Reihen um Sinner zu hören ist. Dann soll der der intensive Teil der Saisonvorbereitung folgen. Magnus Norman wird gemeinsam mit Simone Vagnozzi, der in Sinners Coaching-Team erhalten bleibt, an den von Stan Wawrinka erwähnten “kleinen Details” pfeilen.

Die ersten Ergebnisse darf die Tenniswelt dann im Januar in Australien bestaunen. Es wird gleichzeitig das Comeback des Italieners nach vielen Monaten Verletzungspause.