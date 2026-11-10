Ein Jahr danach: Holger Rune ist zurück in Stockholm

Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich Holger Rune in Stockholm bei seiner Partie gegen Ugo Humbert die Achillessehne gerissen. Heute bestreitet der Däne ebendort wieder ein professionelles Tennismatch. Nicht das erste nach seiner Pause, aber wohl ein besonderes.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 15:05 Uhr

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© Getty Images Holger Rune vor einem Jahr in Stockholm

Natürlich wäre die Geschichte noch ein bisschen besser gewesen, hätte Holger Rune sein Comeback nach langer Verletzungspause nicht schon beim Davis Cup gegen Bulgarien gegeben (wo er übrigens Grigor Dimitrov in einem dramatischen Drei-Satz-Match schlagen konnte), sondern in dieser Woche in Stockholm. An jenem Ort also, an dem Rune vor zwölf Monaten im Match gegen Ugo Humbert die Achillessehne riss.

Andererseits könnte es ja ganz gut sein, dass Rune sich schon wieder an den Tourbetrieb akklimatisiert hat, mit einem etwas weniger mulmigen Gefühl zu seinen Partien antritt. Bislang mit wechselnden Erfolgen: In Basel etwa erreichte der 23-Jährige das Viertelfinale, wo er gegen den späteren Champion Valentin Vacherot verlor. Davor hatte Rune mit Quentin Halys und Hubert Hurkacz indes zwei sehr respektable Spieler geschlagen - beide im Tiebreak des dritten Satzes.

Fritz und Ruud führen die Setzliste an

In der Woche darauf in Paris gegen Tommy Paul zu verlieren, ist nun auch keine Schande. Denn der US-Amerikaner hatte vor dem letzten 1000er der Saison ja noch eine kleine Chance auf die Teilnahme an den ATP Finals.

In Stockholm geht es heute gegen Zizou Bergs, was ebenfalls eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Der Belgier hat Carlos Alcaraz ja die einzige Niederlage seit den US Open zufügen können, in Shanghai war’s, als Bergs sich und die Tenniswelt überraschte.

Ganz oben im Tableau steht übrigens Taylor Fritz, der nach dem frustrierenden Aus im Viertelfinal von Paris gegen Alcaraz, bei dem er zwei Matchbälle liegen ließ, nun wohl als Ersatzmann zu den ATP Finals nach Turin fahren wird. An Position startet planmäßig Casper Ruud. Der Norweger hatte zuletzt allerdings mit Problemen im Kniebereich zu kämpfen.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm