ATP Stockholm: Die schwedische Misere hält an

Drei Schweden haben sich im Hauptfeld des ATP-Tour-250-Turniers in Stockholm versucht. Und alle drei mussten sich gleich zu Beginn verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 07:50 Uhr

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© Getty Images Leo Borg ist in Stockholm in Runde eins gescheitert

Der prominenteste Vertreter der einst so großen Tennisnation Schweden ist aktuell wohl ein Coach: Magnus Norman, der in seiner aktiven Zeit bis auf Platz zwei der ATP-Charts vorgestürmt ist, ergänzt nach Beendigung seiner langen und erfolgreichen Tätigkeit bei Stan Wawrinka ja seit neuestem das Team von Jannik Sinner.

Dass sich Norman nicht um den schwedischen Nachwuchs kümmern würde, lässt sich allerdings auch nicht behaupten: Schließlich betreibt er mit Mikael Tillström und Niklas Kulti die „Good to Great“ Academy, in der aber auch Spieler wie der deutsche Junioren-French-Open-Sieger Niels McDonald ausgebildet werden.

Kein Schwede unter den Top 200

Bei den Erwachsenen schaut es für die Drei Kronen aber sehr mau aus: Beim Heimturnier in Stockholm wurden Leo Borg, Max Dahlin und Elias Ymer jeweils mit Wildcards versorgt. Und keiner der drei schaffte es in Runde zwei. Borg musste sich Toby Samuel knapp geschlagen geben, Ymer unterlag Juan Manuel Cerundolomit 1:6 und 6:7 (4). Am besten präsentierte sich noch Dahlin, der aber gegen Tomas Martin Etcheverry schließlich doch mit 4:6, 7:6 (6) und 3:6 verlor.

Die schwedische Misere lässt sich naturgemäß auch an der Weltrangliste ablesen: Elias Ymer ist als Nummer 234 der beste Vertreter seines Landes. Und Ymer ist auch schon 30 Jahre alt. Leo Borg firmiert als Nummer 599, Max Dahlin hat die Position 778 inne. ES sind harte Zeiten für ein Land, das beginnend mit Björn Borg in den 1970er-Jahren übermehrere Jahrzehnte stets Anwärter auf Siege auf der ATP-Tour und im Davis Cup gestellt hat.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm

