Halle, Sand, Hartplatz: Alcaraz macht das Dutzend voll

Carlos Alcaraz ist mit seinem Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris in einen elitären Kreis aufgestiegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 12:42 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz mit der Siegestrophäe in Paris am Sonntag

Der Herbst war in den vergangenen Jahren stets eine schwierige Zeit für Carlos Alcaraz. Denn je erfolgreicher der Spanier im Frühjahr und Sommer bis zu den US Open gespielt hatte, umso erschöpfter hat Alcaraz die Verpflichtungen bei den danach folgenden Turnieren wahrgenommen. Dass er 2025 bei den ATP Finals das Endspiel erreichen konnte, spricht deshalb umso mehr für ihn.

In der aktuellen Saison allerdings musste Alcaraz bekanntlich aufgrund einer Verletzung vier Monate lang pausieren. Und wirkt nun frischer denn je. Seit dem Viertelfinal-Aus in Flushing Meadows gegen Ben Shelton hat Alcaraz lediglich eine Partie verloren, das war in Shanghai gegen Zizou Bergs. Auf der Habenseite stehen dagegen mit Tokio, Wien und Paris Indoors drei Titel.

Alcaraz fehlen noch die Titel in Kanada und Shanghai

Und auch wenn Alcaraz auf dem Weg zum letztgenannten gegen Taylor Fritz schon ganz knapp vor dem Aus stand, so ist der Triumph vom Sonntag durchaus signifikant: Denn damit hat Carlos Alcaraz auch in der Hall ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen. Auf Sand und Hartplatz ist diese Aufgabe längst erledigt.

Das Dutzend ist nun jedenfalls voll. Denn vor Alcaraz haben nur elf Spieler auf den drei verschiedenen Belägen (wenn man denn Hartplätze im Freien von jenen in der Halle unterscheidet) gewinnen können. Für Carlos Alcaraz bleibt allerdings noch die Aufgabe, das Set an ATP-Masters-1000-Titeln zu vervollständigen. Dazu müsste er die Titel in Kanada und Shanghai holen. Bislang haben dies nur Novak Djokovic und Jannik Sinner geschafft.

Hier die Übersicht über jene zwölf Spieler, die auf Hartplatz, Sand und in der Halle ein 1000er-Event gewinnen konnten: