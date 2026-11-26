Australian Open: Jannik Sinner sagt jetzt schon ab

Jannik Sinner wird nach seiner Operation am Knie definitiv nicht an den Australian Open 2027 teilnehmen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 09:16 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner wird bei den Australian Open 2027 fehlen

Nun ist es offiziell: Der italienische Tennisstar Jannik Sinner hat seine Teilnahme an den Australian Open im Januar abgesagt. Der Weltranglistenzweite hatte sich in dieser Woche in einer Klinik in Finnland einer Operation am rechten Knie unterzogen und wird das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 17. Januar) verpassen. Sinner hat seit seinem zweiten Wimbledon-Triumph im Juli kein Match mehr bestritten.

"Wir standen in regelmäßigem Kontakt mit Janniks Team, und sie haben bestätigt, dass er nach seiner jüngsten Operation im Januar bei den Australian Open nicht dabei sein wird", teilte Andrew Abdo, Chef des australischen Tennisverbandes, der Nachrichtenagentur AFP mit. Sinner freue sich auf eine Rückkehr nach Melbourne im Jahr 2028.

Experten rechnen mit einer möglichen Ausfallzeit von drei Monaten. Damit könnte der fünfmalige Grand-Slam-Sieger frühestens bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami im Februar und März auf die Tour zurückkehren. In Sinners Abwesenheit hatte Alexander Zverev die Führung in der Weltrangliste übernommen.

Alcaraz bedauert Sinner-Ausfall

Sinner hatte in diesem Jahr neben seinem Triumph in Wimbledon fünf Masters-Turniere gewonnen und 94 Prozent seiner Matches für sich entschieden – persönlicher Bestwert. Auch sein spanischer Rivale Carlos Alcaraz bedauerte den Ausfall. "Der Tenniswelt fehlt er. Mir fehlt er", schrieb der Weltranglistendritte in den Sozialen Medien.

Sinner hatte 2024 in Melbourne gegen Daniil Medvedev seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert, ein Jahr später verteidigte er seinen Titel im Finale gegen Zverev erfolgreich. In diesem Jahr war er im Halbfinale an Novak Djokovic gescheitert.