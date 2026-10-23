Emotionaler Abschied von David Goffin: "Habe bis zum Ende alles gegeben"

David Goffin verließ am Donnerstagabend die Bühne als Tennisprofi und sorgte für eine besondere Stimmung beim ATP 250er-Turnier in Brüssel. Der Belgier wusste in seiner Karriere immer wieder zu überzeugen, auch wenn der große Coup nie ganz gelingen sollte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 13:49 Uhr

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© Getty Images David Goffin darf sich nun als "Tennisrentner" bezeichnen.

Erste wenige Minuten war das Match zwischen Alex Michelsen und David Goffin am Donnerstagabend beendet, da flossen auch schon die Tränen beim Belgier und dem Brüsseler Publikum, das ihren Helden mit Standing Ovations beklatschte. Für David Goffin endete am gestrigen Abend die Karriere als Tennisprofi. Und der 35-Jährige geht mit Stolz von der großen Bühne.

“Ich bin sehr stolz auf meine Karriere”, sagte Goffin bereits im Vorfeld des Turniers. Das kann der ehemaligen Weltranglistensiebte auch durchaus sein. Neben seiner Mitgliedschaft in den Top Ten kann der aus Lüttich stammende Goffin sechs Titel auf der ATP Tour vorweisen. Dazu gesellt sich eine Endspielteilnahme gegen Grigor Dimitrov bei den ATP Finals im Jahr 2017. Insgesamt acht weitere Finals bestritt Goffin auf der Tour.

Goffin kassierte immer wieder Rückschläge

An diesem Donnerstagabend zeigte der Belgier gegen Alex Michelsen vor allem am Ende der Partie, was den 1.80 Meter großen Profi auszeichnete. Michelsen servierte beim Stand von 5:2 zum Match, doch Goffin verkürzte unter dem Jubel der Halle nochmal auf 4:5. Es sollte nicht mehr reichen für eine Wende, doch der berühmte Kampfgeist Goffins blieb bis zum Ende aufrecht und das stellte auch der Starr des Abends heraus: “Ich habe bis zum Ende alles gegeben.”

Möchte man David Goffin kritisieren, so kann man die Niederlage auch als Blaupause einer Karriere nehmen. Zumindest dann, wenn es bei den großen Turnieren wichtig wurde. Der Rechtshänder schaffte es bei Grand Slams maximal bis ins Viertelfinale. Manchmal setzte es dort klare Niederlagen, wie beispielsweise 2019 in Wimbledon gegen Novak Djokovic. Beim letzten Viertelfinale an der Church Road im Jahr 2022 kassierte Goffin eine bittere Fünfsatz-Pleite gegen Cameron Norrie und verpasste knapp seine erste Halbfinalteilnahme bei einem Major.

Goffin ein Teil der “Unvollendeten”

David Goffin gehört zum erweiterten Kreis der unvollendeten Profis, die auf Grund des Schicksals mit Djokovic, Federer und Nadal gemeinsam gespielt zu haben, sicherlich weniger Erfolge feiern konnten als in anderer Konstellation. Im Jahr 2017 gab es bei den erwähnten ATP Finals einen der wenigen Chancen auf den großen Titel. Doch mit Grigor Dimitrov sicherte sich ein anderes Mitglied der “Unvollendeten” an diesem Tag die Trophäe.

Ebenso wie der lange Zeit beste Spieler seines Landes immer wieder von verletzungen zurückgeworfen wurde, so stand dieser auch nach harten sportlichen Niederlagen wieder auf und überraschte die Tenniswelt erneut. David Goffin kämpfte bis zum letzten Ballwechsel seiner Karriere. Anders hätte diese Tennispersönlichkeit aber auch nicht abtreten können.