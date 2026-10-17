Federer und Safin machen in Shanghai die Nacht zum Tag

Roger Federer und Marat Safin haben am Freitag das Publikum beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai begeistert. Mit prominenter weiblicher Unterstützung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Roger Federer und Marat Sahin am Freitagabend in Shanghai

Roger Federer kommt immer wieder gerne nach Shanghai zurück, was vielleicht ein bisschen mit dem Hauptsponsor des vorletzten ATP-Masters-1000-Turniers zu tun hat, ganz viel aber mit der Liebe, die er dort durch das Publikum erfährt. Und wenn dann noch sein alter Rivale Marat Safin für einen Schaukampf mit auf den Court kommt - umso besser.

So geschehen am gestrigen Freitagabend. Wo es an prominenter weiblicher Unterstützung nicht gemangelt hat. Safin hatte seine Schwester Dinara dabei, die vor ein paar Jahren ja die WTA-Charts angeführt hat. Und aus Sicht der lokalen Fans war der Auftritt von Li Na, die während ihrer Karriere zwei Grand-Slam-Turniere für sich entscheiden konnte, ein weiteres Highlight.

Federer im Head-to-Head klar vorne

Die beiden Männer bildeten dann auch ein Duo, was Roger Federer sehr zu schätzen wusste. „Es hat wirklich Spaß gemacht, auf derselben Seite des Netzes zu sein wie mein Bruder von meiner anderen Mutter. Ich habe es wirklich genossen und hoffe, alle anderen auch.“

Federer und Safin haben während ihrer aktiven Zeit zwölf Matches gegeneinander ausgetragen, das erste davon 2001 in Rom, zehn davon gingen an den Swiss Maestro. Eben der hat in Shanghai zweimal die ATP Finals und zweimal das 1000er-Event gewonnen.