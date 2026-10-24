Jack Draper in Brasilien gesichtet: Comeback erst auf Sand?

Jack Draper ist nach seiner langen Verletzungspause wieder auf dem Tennisplatz gesichtet worden. In Rio de Janeiro trainiert der Brite auf Sand. Und die Australian Open?

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 22:30 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hält sich aktuell in Braislien auf.

Nach monatelangen Fitnessproblemen gibt es von Jack Draper ein Lebenszeichen: Aufnahmen zeigen den 24-Jährigen beim Training in Rio de Janeiro. Der Brite arbeitet damit offenbar am nächsten Schritt seines Comebacks. Wie intensiv er bereits trainiert und wann er wieder Turniere bestreiten kann, ist bislang allerdings offen.

Auch Joao Fonseca arbeitet an seiner Rückkehr

Draper trainiert übrigens im selben Tennisclub wie Joao Fonseca. Der brasilianische Jungstar soll sich dort ebenfalls auf die kommende Saison vorbereiten. Berichten zufolge will Fonseca sowohl körperlich als auch spielerisch wieder in Form kommen und sich an hohe Temperaturen gewöhnen. Auch er hatte seine Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Ob die beiden gemeinsam trainieren, ist nicht weiter bekannt.

Warum kehrt Draper ausgerechnet auf Sand zurück?

Die Wahl des Trainingsorts wirft eine interessante Frage auf. Wenn Draper die Australian Open im Januar anpeilt, wäre Hartplatztraining mit Blick auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres naheliegend. Die Sandplatzsaison beginnt regulär erst im Frühjahr. Dazwischen liegt allerdings die südamerikanische Turnierserie im Februar, bei der Sand auf Sand gespielt wird. Ob Draper dort antreten will oder ob andere Gründe für die Belagswahl ausschlaggebend sind (etwa Gelenkschonung), ist bisher nicht bestätigt.

Drapers größter Gegner ist vorerst die Geduld

Nach wiederkehrenden körperlichen Problemen dürfte es für Draper zunächst vermutlich darum gehen, Belastung schrittweise aufzubauen. Bei seiner aktuellen Verletzung gilt Ruhe als zentraler Bestandteil der Erholung. Das ist für einen Profi, dessen Weltranglistenposition von regelmäßigen Turnierstarts abhängt, wahrlich ein schwieriger Balanceakt. Die lange Pause hat jedenfalls bereits Folgen: Draper ist inzwischen aus den Top 150 der Weltrangliste gefallen.