Marc Lopez beerbt David Ferrer als spanischen Davis-Cup-Kapitän

Bereits vier Tage, nachdem David Ferrer seinen Rückzug als Davis-Cup-Kapitän zum Jahresende bekanntgegeben hatte, wurde für das spanische Team schon der Nachfolger präsentiert. Dabei handelt es sich um den Doppel-Olympiasieger Marc Lopez.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 16:33 Uhr

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© Getty Images An der Seite der Tennislegende Rafael Nadal (l.) feierte Marc Lopez bei Olympia 2016 in Rio den Gewinn der Goldmedaille im Doppel.

Was es bedeutet, im Team und für sein Land anzutreten, hat Marc Lopez in seiner Karriere mehrfach eindrucksvoll unterstrichen. Während ihm im Einzel der Einzug in die Top 100 knapp verwehrt blieb, feierte der Spanier im Doppel große Erfolge. Als temporärer und erfolgreicher Doppel-Partner der Tennislegende Rafael Nadal, mit dem er von den insgesamt vier gemeinsamen ATP-Titeln sogar zwei Masters-Trophäen verbuchen konnte, krönte er die „Zusammenarbeit“ 2016 mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio.

Auch seine weitere Partnerwahl vollzog der heute 44-jährige Lopez stets aus patriotischer Sicht und konnte mit David Marrero Santana, Marcel Granollers und Feliciano Lopez seine restlichen sieben ATP-Titel einfahren, dazu mit Granollers 2012 bei den ATP-Finals und 2016 mit Lopez beim Major in Roland Garros triumphieren.

Verwehrt blieb ihm jedoch als aktiver Spieler der Titel im Davis Cup. Von 2012 bis 2018 trat der ehemalige Doppel-Weltranglisten-3. im Team der Iberer an, konnte dabei sogar seine beiden Einzel für sich entscheiden, lieferte im Doppel aber mit 4:9 eine eher übersichtliche Bilanz ab. Beinahe etwas tragisch mutet es an, dass sich Spanien direkt vor und nach seiner Davis-Cup-Ära als Spieler in den Jahren 2011 und 2019 den Titel sichern konnte.

Mit Beginn des neuen Kalenderjahres wird Lopez das Zepter als Kapitän der spanischen Auswahl übernehmen. Gut möglich, dass er auch in dieser Position in große Fußstapfen treten muss, sollte sich David Ferrer seinen Abschied mit seinem ersten Davis-Cup-Titel als Teamchef versüßen. Den Auftakt hat „der Vorgänger“ beim diesjährigen Finalturnier in Bologna mit dem Viertelfinale gegen das österreichische Team zu bestreiten.

Hier der Spielplan des Davis-Cup-Final-8 in Bologna