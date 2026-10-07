Maria Timofeeva: Uhr gestohlen - oder doch nicht?

Maria Timofeeva sorgte vor ein paar Tagen beim WTA-Turnier in Peking für kurzzeitige Aufregung. Nun scheint sich die Sache geklärt zu haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 17:57 Uhr

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© Getty Images Maria Timofeeva

Die Weltranglisten-68. hatte sich gerade tapfer verkauft in Runde 2 gegen Naomi Osaka, 3:6, 6:3, 3:6 hieß es am Ende dennoch aus Sicht der Usbekin. Timofeeva begab sich anschließend unter die Dusche, um kurze Zeit später festzustellen, dass ihre Uhr entwendet wurde.

„Dass mir bei einem 1000er-Turnier meine Uhr aus der Umkleidekabine gestohlen wurde, stand dieses Jahr nicht auf meiner Bingo-Karte, aber mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass es mein Teilzeit-Hobby ist, Opfer aller möglichen Diebstähle zu werden“, schrieb sie in ihren Instagram-Stories. „Eine weitere Lektion: Lass deine Tennistasche nicht einmal für 10 Minuten vor dem Spind stehen, während du duscht.“

Am Tag darauf allerdings gab sie Entwarnung. Die Angelegenheit sei inzwischen geklärt, und es tut ihr sehr leid, dass sie in dieser Situation für Verwirrung und Missverständnisse gesorgt habe. "Die Turnierleitung hat sich mir gegenüber von Anfang an äußerst kooperativ und hilfsbereit gezeigt, sobald ich das Problem angesprochen hatte. Manche Geschichten haben eben doch ein Happy End, und dies ist eine davon.“

Wie genau sich das Problem nun gelöst hatte - über einen ehrlichen Finder, einen reuigen Dieb oder Schadensersatz vom Turnier - erklärte Timofeeva indes nicht.

Nadal wird gleich zwei Mal seine Luxusuhr geklaut

Ein Uhrendiebstahl im Profitennis ist indes nichts Neues. Prominentestes Beispiel: Rafael Nadal. Der Spanier war bekannt für seine ultraleichten, aber auch ultrateuren Zeitmesser (300.000 Euro!) von seinem Sponsor Richard Mille. Und Nadal wurde gleich zwei Mal beklaut: im Rahmen der French Open 2010 in seinem Hotelzimmer, und später noch mal in Toronto.

Auch Grigor Dimitrov wurde 2023 in Barcelona eine Uhr von einer Motorradbande vom Arm gerissen. Der Wert: 70.000 Euro.

Wie teuer der Zeitmesser von Timofeeva war? Ist bislang nicht bekannt.