Trotz starker Leistung: Schönhaus verpasst Premierensieg

Youngster Max Schönhaus verkaufte sich teuer, doch die Überraschung gegen Tallon Griekspoor blieb aus. Der 19 Jahre alte Hoffnungsträger im deutschen Tennis ist beim ATP-Turnier in Brüssel in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den erfahrenen Niederländer Griekspoor (30) verlor Schönhaus denkbar knapp mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 5:7.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 14:23 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Trotz Niederlage deutete Max Schönhaus beim ATP-Turnier in Brüssel sein enormes Potenzial an.

Der Weltranglisten-302. aus Soest hatte eine Wild Card für das Hauptfeld erhalten, mit seinen starken Aufschlägen setzte sich aber letztlich der Gegner, derzeit die Nummer 60 der Welt, durch. Schönhaus, der selbst solide servierte und mit seiner einhändigen Rückhand überzeugte, präsentierte sich lange auf Augenhöhe.

Im dritten Durchgang wehrte Griekspoor, der insgesamt 34 Asse schlug, mehrere Breakbälle ab und spielte dann seine Erfahrung aus. "Großer Respekt an Max, zweieinhalb Stunden auf diesem Level zu spielen", sagte er im Nachhinein über den Deutschen, der unter Applaus die Arena verließ.

Für Schönhaus, der seit dieser Saison regelmäßig Challenger-Turniere spielt, war es der dritte Auftritt auf der "großen" ATP-Tour. Im Mai hatte er in Hamburg für Furore gesorgt und in der Qualifikation unter anderem den Top-100-Spieler Marcos Giron (USA) geschlagen, ehe er im Hauptfeld knapp gegen Yannick Hanfmann verlor. In Halle scheiterte er im Juni als Wildcard-Spieler in der ersten Runde an Learner Tien (USA).

Hier das Einzel-Tableau aus Brüssel