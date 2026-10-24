WTA Guangzhou: Besonderes Los - Lilli Tagger trifft zum Auftakt auf Venus Williams

Beim WTA-250-Turnier in Guangzhou darf sich Lilli Tagger über ein besonderes Los freuen. Die Österreicherin trifft in der ersten Runde auf Venus Williams. Auch Sinja Kraus schlägt beim Turnier in der chinesischen Metropole auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 11:19 Uhr

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© Getty Images Besonderes Los für Lilli Tagger beim WTA-Turnier in Guangzhou.

Da haben es die Losfeen im chinesischen Guangzhou gut mit Lilli Tagger gemeint, als am Samstag das Hauptfeld für das 250er-Event ausgelost worden ist. Denn die 19-Jährige ÖTV-Spielerin trifft in der ersten Runde auf Venus Williams und darf sich damit erstmals mit der 46-jährigen Tennislegende auf dem Court messen.

Während Tagger im Turnier als an Nummer vier gesetzte Spielerin beim Hardcourt-Event an den Start geht, schlägt Venus Williams selbstverständlich mit einer Wildcard auf. Die Tennisqueen wird in der WTA-Weltrangliste aktuell auf Platz 599 geführt. Insgesamt ging Williams bei zwölf Events auf der WTA Tour an den Start. Alle Matches endeten mit einer Niederlage. Auch im Doppel ist die Matchstatistik ernüchternd.

Venus Williams mit desolater Bilanz

Auf Grund der desolaten Bilanz wird Lilli Tagger ohne Frage als klare Favoritin in das Duell gegen Venus Williams gehen. Zuletzt schlug die siebenfache Grand-Slam-Siegerin bei den US Open auf und unterlag Sofia Kenin mit 2:6 und 6:7(6). Vor allem im zweiten Satz zeigte Williams aber, dass durchaus noch gutes Tennis in ihr steckt. Auf die leichte Schulter darf Tagger dieses Duell also nicht nehmen.

Neben Lilli Tagger ist im von Daria Snigur angeführten Hauptfeld auch Sinja Kraus vertreten, die in der ersten Runde auf Ungarin Panna Udvardy trifft. Da beide Österreicherinnen in unterschiedliche Häften gelost wurden, wäre ein direktes Duell erst im Endspiel am Sonntag kommender Woche möglich. Sicherlich etwas, woran sich beide Spielerinnen und die österreichischen Tennisfans erfreuen könnten.

Deutsche Spielerinnen sind in Guangzhou sowohl im Hauptfeld, wie auch in der Qualifikation, nicht am Start. Die beiden teilnehmenden Schweizerinnen Simona Waltert und Jil Teichmann treffen in der ersten Runde direkt aufeinander.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Guangzhou