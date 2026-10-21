WTA Ningbo: Kostyuk-Aufgabe sichert Muchova Final-Turnier

Beim WTA-500-Turnier in Ningbo musste die Ukrainerin Marta Kostyuk gegen Ekaterina Alexandrova nach verlorenem ersten Satz im Achtelfinale verletzungsbedingt aufgeben und kann damit die Tschechin Karolina Muchova nicht mehr vom letzten Direkt-Startplatz für die WTA Finals in Indian Wells verdrängen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 16:22 Uhr

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© Getty Images Mit der Aufgabe in Ningbo ist Marta Kostyuk aus dem Rennen für den Direktplatz bei den WTA Finals in Indian Wells.

Die Aufgabenstellung war eh kaum zu bewältigen. Nur mit Turniersiegen bei den 500er-Events in Ningbo und Tokio hätte Marta Kostyuk die Tschechin Karolina Muchova noch im WTA Race zum Erreichen des letzten Direkt-Startplatzes für das Final-Turnier in Indian Wells überrunden können. Zudem kämpfte die Ukrainerin schon seit dem Nordamerika-Swing mit Problemen am Handgelenk.

Gegen Ekaterina Alexandrova musste die an Position 3 geführte Kostyuk gleich das erste Aufschlagspiel abgeben und konnte den Rückstand bis zum Satzende nicht mehr wettmachen. Nach Beendigung des ersten Durchgangs musste die French-Open-Finalistin das Match beim Stand von 4:6 aufgeben und ist damit bzgl. einer Direkt-Qualifikation für die WTA-Finals endgültig aus dem Rennen.

Während die Wimbledon-Finalistin Muchova nun mit einem Fix-Start in der kalifornischen Wüste planen kann, bekleidet Kostyuk aktuell einen Lucky-Loser-Spot zusammen mit der US-amerikanischen Teenagerin Iva Jovic. Ob die Ukrainerin jedoch überhaupt zum Turnier in die Vereinigten Staaten reisen wird, scheint nach der heutigen Aufgabe jedoch mehr als ungewiss.

Fernandez kämpft sich durch, Bejlek überrascht gegen Cirstea

Im ersten Match des Tages kamen die Zuschauer in der ostchinesischen Küstenstadt voll auf ihre Kosten. In einem mehr als dreistündigen Krimi besiegte die ehemalige US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada die belarussische Qualifikantin Aliaksandra Sasnovich mit 7:5, 6:7 (3), 6:3 und wird im Viertelfinale auf Alexandrova treffen. Eine Überraschung lieferte die junge Tschechin Sara Bejlek ab, die mit der Rumänin Sorana Cirstea die Nr. 8 des Turniers ausschalten konnte und ihrer Landsfrau Marie Bouzkova gegenüberstehen wird, die sich in zwei Sätzen gegen die Lucky Loserin Anastasia Zakharova behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo