WTA Peking: Halbfinale! Zheng schlägt auch Svitolina!

Lokalmatadorin steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Elina Svitolina schon im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 11:14 Uhr

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© Getty Images Quinwen Zheng steht im Halbfinale von Peking

Es läuft weiterhin prächtig für Quinwen Zheng beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking. Die Olympiasiegerin von 2024 besiegte nämlich im Viertelfinale Elina Svitolina mit 6:3 und 7:6 (6) und darf damit auf einen Heimsieg hoffen. Im morgigen Halbfinale geht es entweder gegen Elise Mertens oder Iga Swiatek.

Die 24-jährige Zheng hat ja erst bei den US Open wieder so richtig zu ihrer Form gefunden, da spielte sie sich aus der Qualifikation heraus bis in die Runde der letzten acht. In den WTA-Charts steht Zheng mittlerweile auch wieder auf Position 54, das wird sich nach dem Run in Prunk natürlich ändern. Für das vorletzte 1000er der Saison in der chinesischen Hauptstadt benötigte sie allerdings eine Wildcard.

Die zweite Begegnung der Vorschlussrunde steht indes bereits seit gestern fest. Da treffen Mirra Andreeva und Nikola Bartunkova aufeinander. Andreeva konnte im dritten Versuch erstmals gegen Ekaterina Alexandrova gewinnen. Und Bartunkova setzte sich im tschechischen Duell mit Karolina Muchova durch.

Hier das Einzel-Tableau in Peking